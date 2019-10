Luis Islas dictó una clínica para arqueros en Junín

Ayer el reconocido ex futbolista Luis Islas ofreció una clínica de arqueros en la cancha de BAP, donde participaron una gran cantidad de chicos de 9 a 14 años. Luego, por la tarde, hizo lo mismo pero en esta oportunidad, dirigido para arqueros mayores que estén en actividad o no, para profesores de educación física, estudiantes, técnicos y demás futbolistas. Los contenidos que desarrolló el ex arquero campeón del mundo en México 86, fueron técnica, táctica y neurociencia aplicada al entrenamiento del arquero, entre otros.

Al respecto, Juan Barragán, organizador del evento, dijo que "todo salió muy bien y han concurrido muchos chicos de Junín y la zona. Todos salieron muy contentos y estamos felices de haber organizado esta capacitación. Tener a Luis Islas es un gran privilegio y le da la posibilidad tanto a chicos como grandes de poder capacitarse. Ya estamos trabajando para que pueda volver porque es muy importante que nos brinde su experiencia".

"Vinimos a enseñar"

Por su parte, Daniel Islas, manifestó que "estoy feliz de estar en Junín y muy agradecido de toda la gente que colaboró para que pueda estar acá. También a Juan Barragán y su familia que hicieron mucho para estar en esta ciudad. Vinimos a enseñar, dando consejos y generar un ida y vuelta con los chicos para evacuar sus dudas. Por la mañana, estuvimos con chicos de 10, 11 y 12 años donde hicimos entrenamientos y charlamos sobre este deporte. Se necesitan conceptos para que los vayan aplicando".

"Y por la tarde estuvimos con los más grandes donde trabajamos de manera más específico. Me gusta educar y potenciar al jugador y hoy tengo la posibilidad de hacerlo en Junín donde me siento muy cómodo. Las puertas quedaron abiertas para poder venir en un futuro. Me gusta mucho poder hacer este tipo de encuentros y principalmente escuchar al jugador. Esa es la clave y por eso mi charla va en ese sentido", indicó Islas.

"Estamos recibiendo a un campeón del mundo"

A su vez, el subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo, sostuvo: "Tuvimos una charla con Juan Barragán y enseguida lo acompañamos porque creemos que este tipo de charlas con muy importantes para todos. Además, estamos recibiendo en la ciudad a un campeón del mundo (México 86) y esto es muy bueno. Debemos seguir trabajando por este camino y es un placer tenerlo aquí".

Para finalizar, el Presidente del Club BAP, Hugo Herrera, explicó: "Nosotros, desde el club abrimos la puerta porque entendemos que es un beneficio para la ciudad. Nos pusimos enseguida a disposición y como institución es un orgullo tener a Islas en nuestro club. Es importante para la ciudad, porque su figura es internacional".