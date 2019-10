El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, se mostró conforme con el 1-1 que logró su equipo ante Brown de Adrogué aunque aclaró que "siempre se sale a ganar".

Sobre el choque ante el conjunto de Pablo Vicó, el DT del Verde analizó: "Arrancamos en desventaja muy temprano. En la jugada del gol perdemos la marca, pero después nos hicimos dueños de la pelota y del partido. Llegamos al empate y en el segundo tiempo jugamos un partido de mucha presión. No hubo mucho juego y sí muchos pelotazos".

Añadió: "Tuvimos muchos arranques positivos, que podrían haber terminado en gol pero nos faltó la precisión en el último pase. Rescato el primer tiempo del equipo y en el segundo se hizo todo más peleado. Está claro que ellos metieron presión, necesitaban del triunfo y por eso creo que el partido se nos hizo durísimo".

En cuanto a los cambios que el DT decidió para este partido (Vázquez por Fornari y Núñez por Cólzera), sostuvo: "Armé un medio campo más combativo para que no nos pase lo que nos pasó frente a Riestra, pero en la primera pelota parada nos marcan un gol. Creo que Fernando (Núñez) respondió bien y Fabio (Vázquez) también. Hace mucho que no juegan y creo que hoy tuvieron un buen partido los dos. El equipo reaccionó y sumamos un empate que es importante".

"Me quedo con el primer tiempo, donde tuvimos una buena secuencia de pases. Y en el segundo tiempo al equipo le propusieron pelea y tuvo que pelear".

De cara a lo que se viene, Delfino sostuvo: "Todavía nos falta mucho por mejorar y muchos partidos por jugar. Tenemos que trabajar más en el orden cuando el equipo va para adelante. Hoy queríamos ganar y si le preguntan a ellos van a decir lo mismo, pero todo punto sirve. En este tipo de canchas todo sirve para sumar".

En resumen, el entrenador remarcó: "Me quedo con el primer tiempo, donde tuvimos una buena secuencia de pases. Y en el segundo tiempo al equipo le propusieron pelea y tuvo que pelear. No tuvimos tanta claridad pero dimos pelea y alguna chance tuvimos. Lo importante es que seguimos sumando y es positivo porque sabemos que esto es largo. Tenemos que estar tranquilos, con los pies sobre la tierra y ya a partir de mañana ponernos a trabajar en el próximo rival".

Entre los jugadores más destacados, la prensa le pidió una opinión al entrenador sobre el buen momento que atraviesan Pablo Magnín y Sergio Quiroga. Al respecto, indicó: "Magnín es un jugador que se mueve muy bien y es muy oportunista. Y Quiroga es un chico al que le costaba mantener el ritmo de los partidos, le dimos confianza y ahora está mejorando. Lógicamente que esto es un mérito de él".

Por último, sobre los dos años que lleva al frente del plantel profesional, Delfino indicó: "Somos agradecidos con todos los jugadores que nos ha tocado dirigir en este ciclo. Ellos son los verdaderos protagonistas y uno solo tiene palabras de agradecimiento. Siento que en todo este tiempo hemos crecido mucho como cuerpo técnico y por eso estoy muy agradecido por todo lo que hemos vivido en estos dos años. Ojalá que lo que venga sea de la misma forma o mejor".