"Fue un partido que se podría haber ganado"

El delantero de Sarmiento Pablo Magnín ayer marcó de penal el empate de su equipo ante Brown de Adrogué y ese gol fue el octavo en el campeonato que lo transforma en el único goleador del certamen.

Al finalizar el encuentro, en la zona de vestuarios el atacante analizó el empate en Adrogué y también dejó en claro que lo más importante es el rendimiento del equipo. Sobre lo ocurrido ante Brown, señaló: "Siempre tengo muy en claro que más allá de los goles o de lo que uno pueda hacer lo más importante es el equipo. Uno trabaja para sumar, al igual que todos los compañeros. Y si me toca hacer un gol mejor, mucho mejor, pero primero está el equipo".

En cuanto al partido, dijo: "Creo que fue un encuentro que se podría haber ganado pero bueno, hay que valorar también que lo pudimos empatar y que sumamos. Empezamos en desventaja y en el segundo tiempo yo notaba que ellos estaban muy flojos físicamente y que nos estaban quedando algunos espacios. Pudimos haber logrado la victoria pero creo que en líneas generales aceptamos bien el empate".



El delantero que viste la "7" del Verde, completó: "Más allá de que se me esté dando a mí hacer los goles, creo que Sarmiento está haciendo muchos goles. Veo que el equipo va al frente en todo momento y que siempre estamos tratando de generar opciones de gol. Esto es un mérito del entrenador y también de los muchachos que vienen jugando con él, el equipo tiene presencia en todas las canchas".

En cuanto al partido de ayer, finalizó: "Ellos se encontraron con un gol y después no hicieron mucho más. No recuerdo que hayan tenido una situación muy clara. Pareciera que buscaban este resultado. Y de nuestra parte aceptamos el punto, por cómo se dio el partido y por lo difícil que siempre es jugar en esta cancha".

Vicentini: "Intentamos imponer nuestro juego"

El arquero Manuel Vicentini también se refirió al empate del Verde en Adrogué y dijo: "Hoy intentamos imponer nuestro juego en una cancha que es muy complicada, muy difícil. Por momentos nos fue bien y también tuvimos complicaciones. Creo que en el segundo tiempo tuvimos nuestras chances pero nos faltó tranquilidad al momento de definir".

De cara a lo que se viene, en la próxima fecha, la décima, Sarmiento recibirá a Tigre en el Estadio "Eva Perón el domingo a las 20.10. Sobre este choque, el "1" del Verde opinó: "Se viene un partido lindo, difícil, frente a un grande de la categoría, pero nosotros sabemos que haciendo las cosas bien podemos obtener un buen resultado y seguir arriba en las posiciones".

"Seguimos demostrando que estamos bien", dijo el volante Fabio Vázquez

El volante Fabio Vázquez, quien ayer jugó por primera vez de titular y completó los noventa minutos, consideró: "Muy contento en tener la confianza del entrenador y de poder finalizar el partido sin problemas. Terminé un poco cansado pero es normal, la verdad es que hacía mucho tiempo que no jugaba los noventa minutos. Iván me había planteado la idea de ir llevándome despacio y hoy por suerte se pudo dar".

Añadió: "El gol de ellos tan rápido fue un baldazo de agua fría, no lo esperábamos y mucho menos de pelota parada donde nosotros estamos acostumbrados a estar fuertes. Pero bueno, levantamos y pudimos llegar al empate. El segundo tiempo se hizo un partido muy aguerrido".

"Nosotros seguimos demostrando que estamos bien. Hoy, físicamente creo que se notó la diferencia y ellos por momentos se dedicaron a esperarnos y nada más. Se metieron atrás y nos dieron la posibilidad a nosotros de tener más tiempo la pelota. No pudimos concretar pero el punto nos sirve", finalizó el mediocampista.