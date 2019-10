El otro equipo, la historia de los trabajadores del Verde que acompañan al plantel profesional

En Sarmiento hay otro equipo que también la rompe. Está conformado por kinesiólogos, masajistas, nutricionistas, médicos, especialistas, utileros, colaboradores y empleados de planta permanente. Todos cumplen un rol importantísimo y hacen al buen funcionamiento institucional y deportivo.

Además de la tarea que desempeñan, todos tienen algo en común y es el amor por el club, por el querido Verde de Junín.

Entre las historias que recogió Democracia arrancamos con la de Daniel Salvatierra, quien fue contratado por el club en 1979 para atajar en la primera división. Aquel fue el inicio de una larga vida en el club. Arrancó siendo arquero, luego fue entrenador, utilero, sereno y hoy es el Gerente Operativo del Club Sarmiento.

Sobre su tarea, Daniel explicó: "Me encargo básicamente de coordinar el trabajo de mantenimiento que se realiza en todas las áreas. En estos últimos años el club ha crecido muchísimo, trabajamos en el mantenimiento de Ciudad Deportiva, del estadio y ahora también en el nuevo predio. Es mucho trabajo pero tenemos un lindo grupo, todos chicos con muchas ganas de hacer las cosas bien".

Añadió: "Todos los días hay cosas para hacer. Pasa algo y tenemos que solucionarlo. Estamos las 24 horas a disposición del club y la verdad que esto no nos pesa porque todos tenemos un gran aprecio por el club, somos hinchas y como todo hincha queremos lo mejor".

También Carlos "Pocho" Urquiza tiene mucho para contar. Es portero y es uno de los integrantes de la planta permanente de mayor antigüedad. Al momento de la charla, sostuvo: "He pasado miles de momentos en el club. De los buenos y no tan buenos. Entrenamientos, charlas, concentraciones. He hecho amistades con chicos que ya no están en el club pero que seguimos en contacto. Estoy muy agradecido por todo lo vivido".

Añadió: "Uno es un trabajador más, como lo han sido muchas personas que ya no están. Me parece una buena oportunidad para recordar a gente que tanto colaboró y que ya no está, como Miguel Schiavoni, Luis Calabressi, Tito Vera, Minguito Sosa, Carlitos Prieto, Edgar Pérez y Elena".

En las tareas de mantenimiento un párrafo aparte merece Don Pablo Sarteschi, jubilado ferroviario que aporta sus conocimientos en jardinería para que el club tenga una parquización de primera.

Mariano Sardi, gerente deportivo

Mariano Oscar Sardi es el gerente deportivo. Trabaja en el club desde noviembre de 2015 y es el nexo permanente entre el plantel profesional, el cuerpo técnico y la comisión directiva.

Sobre su compromiso en el club, detalló: "Quizás la tarea más importante se da cuando se arma un plantel. Intervengo en la contratación de los jugadores y de los refuerzos. También coordino todo lo que se refiere a la logística de los viajes, concentraciones y pretemporadas. Reserva de hoteles, buscar canchas para los entrenamientos y también desde lo administrativo colaboro con los contratos de los jugadores".

En medio del trabajo siempre hay momentos que se transforman en inolvidables. Sobre este punto, Mariano recordó: "Los momentos más lindos uno los relaciona a lo deportivo. En mi caso, uno de los más emotivos fue cuando Renzo Spinaci le hizo el gol a Olimpo. Ese día fue una euforia increíble. Después he tenido la posibilidad de vivir muy buenos momentos, junto a los jugadores, de ver el esfuerzo y del sacrificio que han hecho para mantener a Sarmiento en los principales puestos del torneo".

"Creo que muchos de los que trabajamos en el club soñamos con volver a primera división. De todas maneras no nos podemos quejar, porque hemos tenido muchísimos momentos de alegría y que no se dan en todos los clubes", completó.

Raúl Lazarte, jefe de seguridad

Raúl Lazarte es el responsable de resguardar la seguridad del plantel profesional. Sobre su vida en Sarmiento, contó: "Cuando jugamos de visitante coordinamos y monitoreamos la estadía y para eso nos ponemos en contacto con los responsables policiales del lugar en el que juguemos. Nos ajustamos a lo que establece la Ley del Deporte y a las normas que determina la APreViDe".

Añadió: "Es muy lindo lo que me ha tocado vivir en todos estos años. Es maravilloso acompañarlos y trabajar con ellos. Para mí es muy emotivo y con el solo hecho de compartir viajes, concentraciones y de verlos jugar, uno se siente realizado".

Al recordar un hecho inolvidable, contó: "El momento más emotivo fue en Bahía Blanca. Me acuerdo que Renzo Spinaci estaba dando una nota para la televisión porque él había anotado el gol que nos dejó en primera división. Y cuando termina la nota nos saludamos y vamos caminando juntos para el vestuario, abrazados. Y recuerdo que Renzo me pidió por favor que haga pasar a su papá al vestuario. Fue una alegría inmensa. Inolvidable".

Sara Vozzi, nutricionista

Sara Vozzi también forma parte de este gran equipo. Es nutricionista y ocupa un lugar importantísimo en el cuidado de los futbolistas. Sobre su rol en el club, explicó: "Hace dos años que estoy trabajando como nutricionista. Primero arranqué con las inferiores y la reserva; y hace poquito me sumé al plantel profesional para aportar lo mío al equipo, que ya venía trabajando".

En cuanto a la tarea que desempeña, agregó: "Desde el área de nutrición realizamos evaluaciones antropométricas a cada jugador. Analizamos su composición corporal y trabajos en grupos para que cada uno tenga una evaluación mensual. Hay un seguimiento de cada jugador y principalmente se evalúa la masa grasa y la masa muscular. Y, en el caso de que sea necesario, se plantean estrategias para poder modificarlo".

"También trabajamos en los menús de concentración, pre y pos partidos. Todo está relacionado en lograr los objetivos que se plantean con cada jugador. La verdad es que hace bastante que estoy en el club, pero es poco el tiempo que estoy con el plantel profesional, por eso me gustaría destacar el buen recibimiento que tuve por parte de todos", completó Sara.

María Rosa Ragogna, prensa

María Rosa Ragogna está al frente del Departamento de Prensa desde 2003 y su tarea es producir y comunicar la información oficial del club. Entre los detalles, explicó: "Entre mis funciones también establezco contactos directos con la prensa local y nacional, hacemos las acreditaciones, organización y coordinación de eventos de todas las disciplinas".

Añadió: "También organizamos las inauguraciones, la recepción y atención de las distintas delegaciones de dirigentes de los equipos visitantes, visitas guiadas para escuelas, jardines y colonias de vacaciones dentro de nuestra institución".

Por último, sobre los mejores momentos que le ha tocado vivir en el club, recordó: "En tantos años he vivido momentos inolvidables, ascensos, jugar en primera, estar entre los jefes de prensa de los equipos más importantes del país, hasta compartir nacimientos y bautismos de hijos de los jugadores. También ha sido muy lindo ver el crecimiento de jugadores del semillero como Pocho Cerutti, Nacho Cacheiro, Renzo Spinaci y Cuca Sánchez, entre otros".

"Siempre me sentí muy respetada por los distintos planteles que me tocó compartir", remarcó.

Al servicio del plantel

Federico Quinteros forma parte del equipo de utileros que trabajan junto al plantel profesional. Cumple esta función desde 2008 y describió un día de su trabajo de la siguiente manera: "Ordeno la ropa, ayudo al cuerpo técnico en las prácticas con lo que necesiten y también estoy atento a lo que los jugadores requieren. La verdad que es un lindo grupo. Son todos muy respetuosos".

Mario Rodríguez es el médico del plantel y desde 2012 hasta la actualidad viene desarrollando una gran tarea. En relación a su trabajo, contó: "Estoy presente en cada entrenamiento para proteger y o eventualmente asistir a los jugadores. También acompaño en las concentraciones y en los partidos oficiales".

"Sin dudas que las mayores alegrías fueron los cuatro ascensos, 91, 93, campeonato 2012 y el ascenso a Primera en 2014", remarcó el Dr. Rodríguez.

Por último, Sergio Malizia también ocupa un lugar clave en esta historia. Está en el club desde hace 23 años y su tarea es asistir en la rehabilitación de los jugadores, tanto sea en los consultorios, en el gimnasio o en el campo de juego.

"Es una vida dentro del club", remarcó y como momento inolvidable eligió: "Los campeonatos y ascensos son alegrías inolvidables, pero el hecho de compartir con amigos el trabajo, los viajes y las concentraciones es lo que uno lo mantiene motivado permanentemente. Se trata siempre de buscar nuevos objetivos".

En definitiva, todos forman parte del mismo equipo. Todos trabajan para que al plantel profesional le vaya bien y, principalmente, para que Sarmiento siga siendo un modelo de club a seguir.