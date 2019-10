Delfino no confirmó el equipo que visitará a Brown de Adrogué

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, aún no confirmó el equipo titular que mañana domingo visitará a Brown de Adrogué para cumplir con el compromiso correspondiente a la novena fecha del Campeonato de la Primera Nacional.

El choque ante el conjunto “Tricolor” se jugará en el Estadio “Lorenzo Arandilla”, desde las 15.30, con arbitraje de Mariano González y transmisión en vivo de TyC Sports Play.

Tras la goleada por 5 a 1 que el conjunto de nuestra ciudad cosechó ante Chacarita, todo hacía pensar que el entrenador mantendría los mismos once. No obstante, durante la semana Delfino hizo varias pruebas y recién hoy daría a conocer su decisión final cuando el equipo trabaje con las pelotas paradas.

Las principales dudas pasan en la zona media y en el ataque. Siempre con el dibujo táctico del 4-4-2, el DT podría introducir dos variantes: Fabio Vázquez y Fernando Núñez por Maximiliano Fornari y Ariel Cólzera, respectivamente.

En consecuencia, confirmados están Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet. En el medio: Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari o Vázquez; Ariel Cólzera o Núñez y Pablo Magnín.

Si el DT decide confirmar las variantes que practicó en la semana el medio quedaría con Graciani, Vismara, Vázquez y Quiroga; y los de arriba serían Núñez y Magnín. El conjunto de nuestra ciudad es líder absoluto de la Zona 2 con 18 puntos y con 14 lo siguen Martín de Tucumán (debe un partido contra Almagro) y Quilmes.

El plantel profesional entrenará hoy a la mañana y luego del almuerzo la delegación partirá rumbo a Capital Federal donde los jugadores quedarán concentrados hasta el choque de mañana.