La Argentina comenzó mal pero rescató un empate ante Alemania

El seleccionado argentino de fútbol rescató ayer un empate ante Alemania, 2 a 2 en Dortmund, en el primero de los dos amistosos incluidos en la ventana de fechas FIFA.

Serge Gnabry, a los 15 minutos del primer tiempo, y Kai Havertz, a los 22´ pusieron dos goles arriba al conjunto alemán.

Pero en el complemento, Lucas Alario (a los 21´) y Lucas Ocampos (sobre 40´) lograron la igualdad para el equipo que conduce Lionel Scaloni y que esta vez no contó con la participación del capitán, Lionel Messi.

Al comienzo, ambos equipos tuvieron como prioridad mantener la posesión de la pelota y por eso evitaron arriesgar.

La primera jugada de peligro fue para Alemania, cuando, a los 13 minutos, Julian Brandt entró en el área por la derecha tras un contraataque. Sin embargo, Agustín Marchesín desvió su remate con el pie.

En la siguiente acción, Gnabry recibió un pase desde la derecha del ataque, se sacó a sus marcas de encima con el control y luego definió con calidad ante la salida del arquero para poner el 1-0 a los 15 minutos.

Poco después, a los 22, Argentina perdió la pelota en la salida y Alemania anotó el 2-0 con un efectivo contraataque; Gnabry asistió a Havertz, quien solo tuvo que empujar la pelota a la red.

A partir de allí, el partido se volvió de ida y vuelta y hubo un remate en el poste por lado antes del descanso.

Scaloni modificó la alineación e hizo dos cambios en el entretiempo, lo que impulsó la reacción del seleccionado.

A los 54 minutos, Emre Can tuvo un mano a mano ante Marchesín, que evitó el gol con una gran atajada.

Pero a los 66´, Lucas Alario, quien había ingresado cinco minutos antes, puso el 2-1 de cabeza tras un centro desde la izquierda que envió Acuña, que también comenzó el partido en el banco.

Desde entonces, Argentina presionó alto y estuvo cerca de volver a convertir varias veces. A los 85, Alario, tras una gran jugada individual, asistió a Ocampos, que puso el 2-2 definitivo.

Argentina no contó con Messi por una suspensión ni con jugadores de Boca Juniors y River Plate, involucrados en las semifinales de la Copa Libertadores.

Alemania también tuvo muchas bajas, la más notoria de éstas fue la del centrocampista del Real Madrid Tony Kroos.

Argentina cerrará la doble fecha FIFA el domingo, a partir de las 11, hora de nuestro país, ante Ecuador en Elche (España).

Lionel Scaloni sacó cosas positivas

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, se mostró conforme tras el empate del equipo nacional ante Alemania 2 a 2.

Dijo que "En general fue un buen partido, con muchas cosas positivas para lo que viene. Cometimos errores en el primer tiempo. En el segundo, tratamos mejor la pelota y con más paciencia, pero creo que en general fue un buen partido, con muchas cosas positivas para lo que viene", indicó Scaloni.

El entrenador del conjunto albiceleste añadió que "ellos físicamente son fuertes. Pusimos gente apta para éso y salió bien, especialmente, en el segundo tiempo. El primer tiempo no fue bueno, cometimos errores y nos agarraron de 'contra'. Pero lo importante es que supimos entender el partido en el segundo", prosiguió Scaloni.

El ex futbolista de Newell's Old Boys de Rosario comentó además que "en estos partidos importa el rendimiento, el resultado es secundario, por éso estamos más que conformes, porque en el segundo tiempo se vio una Argentina bastante más decidida y eficaz".

Cerrando conceptos, expresó que "Tuvimos muchos partidos buenos y con mucha actitud, además de éste, lo que pasa es que toma más trascendencia por el rival y porque es la primera vez que jugamos contra un equipo europeo", completó Scaloni respecto del encuentro de ayer.