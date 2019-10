Argentina se prueba hoy ante una diezmada Alemania

El seleccionado de fútbol de la Argentina, sin Lionel Messi, suspendido, visitará hoy a Alemania, debilitado por una inusitada cantidad de lesionados, en un partido amistoso que sirve para darle forma al equipo a la espera de las eliminatorias de Qatar 2022 y la Copa América del año próximo.

El encuentro se celebrará en el Signal-Iduma-Park de Dortmund, a las 15.45 de Argentina (20.45 local), con el arbitraje del francés Clemente Turpin, asistido por sus compatriotas Nicolás Danos y Cyril Gringore y televisado por TyC Sports.

Argentina volverá a jugar el domingo próximo, a las 11 de nuestro país, ante Ecuador en el estadio Manuel Martínez Valero, del Elche, en Alicante, España.

Pasó la Copa América de Brasil, con un tercer puesto, y el entrenador Lionel Scaloni fue confirmado para continuar en el cargo hasta la eliminatoria para Qatar 2022. Argentina jugó amistosos ante Chile y México en Estados Unidos y con el técnico santafesino posee un 65 por ciento de eficacia, con 10 triunfos, tres empates y cuatro reveses.

Un ciclo con recambios

Este ciclo de Scaloni llega con un recambio generacional, con ausencias como Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia, que decidieron no jugar más en el seleccionado, y otros como Sergio Romero o Éver Banega que no están en los planes del técnico.

Como piedra basal del equipo está Messi, quien cumple con la suspensión impuesta por la Conmebol por las críticas que realizó contra el organismo tras perder ante Brasil en Copa América.

Este seleccionado de Scaloni está integrado por buenos jugadores pero que no rompen ningún molde y no son "diferentes" a la hora de evaluarlos, sabiendo que sin Messi puede ganar o perder ante cualquiera.

Para este partido Nicolás Domínguez, de Vélez, es el único citado por Scaloni que juega en Argentina, ya que Matías Zaracho, de Racing, no viajó por una lesión muscular y no citó a los jugadores de Boca y River por la Copa Libertadores.

Complicaciones en Alemania

Alemania dirigida por Joachim Löw, que jugará el domingo próximo ante Estonia por la clasificación a la Eurocopa, llega muy debilitada a este compromiso, con una lista de 12 jugadores lesionados.

En la nómina de lesionados están, entre otros Toni Kroos, del Real Madrid, Jonas Hector, del Colonia, Antonio Rüdiger, del Chelsea, Leon Goretzka, del Bayern Múnich, Julian Draxler y Thilo Kehrer, del PSG, Leroy Sané, del Manchester City e Ilkay Gündogan, del Manchester City,

Alemania, que viene de perder de local 2-4 ante Holanda en la clasificación para la Eurocopa, vive un cambio generacional y presentaría el debut de jóvenes como Suat Serdar y Nadiem Amiri, que estarían junto a "veterano" Marco Reus, de 30 años, del Dortmund si pude superar un traumatismo de rodilla.

Alemania, que fue como campeón del mundo a Rusia y se volvió en primera ronda del mundial, con su ausencias y su preocupaciones será un nuevo escollo para la Argentina de Scaloni.

Probables formaciones

Alemania: Marc ter Stegen, Robin Koch, Niklas Sule y Jonathan Tah; Lucas Klostermann, Joshua Kimmich, Nadiem Amri y Suat Serdar; Marco Reus; Lucas Waldscmidt y Serge Gnabry. DT: Joachim Löw.

Argentina: Agustín Marchesín; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Ángel Correa; Lautaro Martínez y Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni.