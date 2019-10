"Firmo los penales contra River porque tenemos un gran atajador"

Gastón Esmerado, entrenador de Almagro, se mostró confiado en poder definir dese los doce pasos el encuentro ante River Plate, por los cuartos de final de la Copa Argentina de fútbol, por contar con "un gran atajador de penales" en referencia al arquero Christian Limousin.

"Firmo los penales contra River, porque sabemos que tenemos un gran atajador de penales", declaró el DT del 'Tricolor' en alusión al ex arquero surgido en Ferro Carril Oeste.

"Por más que River sea el mejor equipo de la Argentina hay que animarse, disfrutarlo y jugar el partido con coraje y alegría", continuó el 'Gato' sobre el conjunto 'Millonario'.

El ex técnico de Temperley, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Nueva Chicago, por último, comparó la actualidad deportiva de River y Boca, los dos equipos más grandes del fútbol argentino, y puso al conjunto de Núñez por encima del 'Xeneize'.

"Hoy en día River es un rival más complicado que Boca porque hace cinco años que tiene el mismo técnico y Boca no tiene el mismo funcionamiento que muestra River", concluyó Gastón Esmerado.

River Plate, de Primera División, y Almagro, de la Primera Nacional, se medirán el próximo viernes desde las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas, de la provincia de Mendoza, con arbitraje de Ariel Penel, por los cuartos de final del certamen federal.