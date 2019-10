Villa Belgrano y Ambos Mundos ganaron como locales en el cierre de la jornada

Completando la octava fecha del campeonato "Clausura" de fútbol 2019 "Àngel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, anoche se disputaron dos encuentros.

En su estadio "El Bosque", tras irse perdiendo al cabo del primer tiempo 1 a 0 ante B.A.P., Villa Belgrano reaccionó enel complemento y terminó ganando 3 a 1.

Los "Ferroviarios" se habían puesto en ventaja con gol de Maximiliano Massari a los 8 minutos, quien remató al gol tras una buena acción de Guido Bonifacio, cuyo remate tapó a medias el reaparecido Claudio "La gorda" Fernández, no pudiendo controlar el segundo remate el experimentado portero local.

En el complemento, "Villita" fue mucho más, algo que había empezado a evidenciar ya en el cuarto de hora final dela etapa de ida. Lo empató a los 9 Kevin Velazco con buen remate de tiro libre, lo pasó a ganar el elenco de Rubén Albarello con tanto de penal de Juan Manuel Daglio, y alargó cifras Wenceslao Soler para el C.A.V.B., que así trepó en las posiciones con el 3 a 1 de anoche, pasando a compartir el segundo puesto con Rivadavia (J),aunque con un partido más jugado los villistas.

En tanto, en Villa Triángulo, Ambos Mundos superó con cierta facilidad -especialmente hasta promediar el complemento- a Mariano Moreno, por 3 a 2.

En el primer tiempo, un doblete de Santiago Ileski, a los 3 minutos de tiro penal, y a los 18´ en buena acción personal, pusieron arriba en el score a los tricolores que dirige el "Lagarto" Carlos González.

En el complemento, aumentó a los 20 minutos quien había ingresado poco antes, Agustín Corredera, y de allí en más, reaccionó la visita.

Descontó Emanuel Sicuelo, al os 22´, y acercó al C.A.M.M. en las cifras, en el minuto 40 y con golpe de cabeza, el zaguero central Rodrigo Carosio, pero la reacción no le alcanzó a Mariano Moreno y los itálicos ganaron 3 a 2.

Recordemos que tuvo jornada libre Rivadavia de Lincoln y los resultados de los partidos del pasado domingo, fueron éstos:

Origone 0 vs. River Plate 3 (goles de Johny Aquino, Rodrigo Pacri y Jorge Abdala).

Rivadavia de Junín 2 (Alexis Martínez y Andrés Ganci) vs. Deportivo Baigorrita 2 (Leonardo Páez y Braian Gil).

Independiente 0 vs. Sarmiento 1 (tanto de Leandro Serrano).

Defensa Argentina 1 (Maximiliano Espíndola) vs. Jorge Newbery 2 (goles de Daniel Torres y Samuel Funes).