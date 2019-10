Un aburrimiento eficaz

En un campeonato signado por una mayoría de equipos irregulares es Boca el que sostiene el paso más estable y el que se las ingenia para hacer casi siempre un poco más que el rival de turno: el domingo funcionó su fórmula y el 1-0 a expensas de Defensa y Justicia equivale a un liderazgo con tres puntos de ventaja por delante de Argentinos Juniors.

Un gol del juvenil Agustín Almendra y una defensa igual de sólida que ayudada por las propias limitaciones del humilde equipo de Florencio Varela permitieron que de algún modo Boca recupere los dos puntos que había perdido con Newell’s en la Bombonera.

Con poco juego, al borde del tedio mismo, Boca es sin embargo uno de los dos que no aún no ha perdido, el que más puntos sumó, el que más partidos ganó y el que menos goles recibió.

De todos modos el universo Boca no deja de estar pendiente del compromiso del 22 de octubre próximo con River en la segunda serie semifinal de la Copa Libertadores.

En ese sentido, el entrenador Gustavo Alfaro formuló declaraciones genéricas (“no subestimen a Boca”), mientras que Carlos Tevez fue más específico: llamó a “jugar mejor al fútbol”.

River también sacó adelante su cotejo por la competencia local con Patronato gracias a una ráfaga de dos minutos en los que Rafael Santos Borré convirtió sendos goles y superó a Teófilo Gutiérrez en el ranking de los colombianos que más anotaron la historia del club de Núñez.

Borré acumula un total de 29, uno más que Teo, pero lejos de Radamel Falcao García con 45 y Juan Pablo Ángel con 62.

Con este triunfo River ha quedado a cuatro puntos de Boca, del que Marcelo Gallardo declinó decir palabra alguna hasta la proximidad del duelo copero: “Que los demás hablen. Cuando juguemos contra ellos nos enfocaremos en ser mejor de lo que somos”.

En otro orden, aparte de los de Boca y de River la octava fecha de la Superliga ofreció el domingo otros tres partidos de los que destacaron el triunfo de Unión en el clásico santafecino y sobremanera el de Vélez con Independiente.

Nicolás Mazzola hizo el gol de la gloria “Tatengue” a Colón y Maximiliano Romero y el adolescente Thiago Almada los de Vélez, ganador en cinco de sus seis últimas presentaciones y en cuarta posición junto con Lanús, Talleres, Racing y San Lorenzo.

Por cierto, Lanús dejó pasar una buena oportunidad de acercarse más a la punta, toda vez que fue local y un gol del correntino José Sand le había dado una ventaja que al cabo no pudo conservar ante Central.

Los rosarinos se han convertido en los reyes del empate: suman siete igualdades en nueve cotejos y comparte un puesto de descenso con Patronato.

Los otros dos lugares que hoy equivaldrían a sendos descensos los ocupan un Aldosivi en franca declinación y Gimnasia y Esgrima La Plata pese a su buen triunfo en Mendoza, el primero del ciclo de Diego Maradona.

En la tabla de la zona inquietante también lo pasan mal Banfield, Colón, Newell’s, Estudiantes y no tanto Central Córdoba de Santiago del Estero, protagonista de la página más impactante del fin de semana al vapulear por 4-1 a San Lorenzo en el mismísimo Nuevo Gasómetro.

Tras el receso operado por la fecha FIFA y los consiguientes partidos amistosos de la Selección Nacional, la décima fecha de la Superliga se jugará entre el sábado 19 y el lunes 21 del corriente.

Este será el cronograma de encuentros:

Sábado 19: Banfield-Atlético Tucumán; Patronato-Newell’s; Colón-Godoy Cruz; Boca-Racing y Arsenal-River.

Domingo 20: Talleres-Lanús; Gimnasia-Unión; Aldosivi-Defensa y Justicia; Huracán-San Lorenzo y Central-Vélez.

Lunes 21: Central Córdoba-Estudiantes e Independiente-Argentinos Juniors.