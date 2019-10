Sarmiento retoma los entrenamientos con la mente puesta en la visita a Brown de Adrogué

Tras la gran victoria ante Chacarita, del sábado, por 5 a 1, el plantel profesional de Sarmiento retoma hoy los entrenamientos y comenzará a preparar el partido correspondiente a la novena fecha, donde el conjunto de nuestra ciudad visitará a Brown de Adrogué el domingo desde las 15.30.

Bajo las órdenes de Iván Delfino, el grupo de futbolistas entrenará hoy a las 9.30 en el Predio Ciudad Deportiva. Luego de la goleada ante el “Funebrero” habrá que ver cuáles son las decisiones del entrenador en relación al equipo titular. Todo hace pensar que el DT podría respetar la vieja norma futbolera que recomienda el famoso “equipo que gana no se toca”.

No obstante, para conocer las intenciones de Delfino habrá que esperar hasta que el DT realice los primeros ensayos de fútbol de la semana.

Mientras tanto, disputadas ocho fechas, Sarmiento festeja en lo más alto de las posiciones de la Zona B. Suma 18 puntos y es escoltado por San Martín de Tucumán y Quilmes, que tienen 14. Completan: Defensores de Belgrano, con 13; Instituto de Córdoba y Santamarina de Tandil, 12; Deportivo Riestra, 12; Villa Dálmine, 10; Atlético Rafaela y Gimnasia de Jujuy, 9; Tigre y Brown (A), 8; Gimnasia (M), 7; All Boys y Chacarita, 6; y Almagro, 4.