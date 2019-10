Iván Delfino cumple dos años en Sarmiento

Iván Delfino fue presentado como entrenador de Sarmiento el sábado 7 de octubre de 2017. Hoy, al cumplirse dos años de su arribo, los hinchas del Verde le agradecen por el buen presente ya que su equipo es líder absoluto de la Zona 2 del campeonato de Primera Nacional.

Ayer, en diálogo con Democracia, el presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, recordó el inicio de las gestiones para contratar al DT. Al respecto, contó: "Con Iván nos habíamos reunido anteriormente pero su llegada no se había dado. Finalmente se dio porque nos pareció que era el DT para ese momento. Él venía de dirigir Nacional B y había logrado el ascenso con Patronato".

Cabe recordar que Delfino reemplazó en el cargo a Fernando "Tete" Quiróz y en sus dos compañas al frente del equipo disputó tres finales por el ascenso. Fue frente a San Martín de Tucumán, Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero, respectivamente.

Desde su óptica, Chiófalo calificó como "muy positivo" el trabajo que el entrenador viene realizando. Remarcó: "Al margen de no haber logrado el ascenso, Delfino tiene una estadística muy importante y somos protagonistas en todos los torneos que nos dirigió hasta ahora".

Añadió: "Más allá de los resultados, también tengo que decir que lo considero una excelente persona, muy buena gente. Iván no es exigente ni pide cosas que el club no le pueda dar, se adapta a las posibilidades de la institución y eso es muy bueno. Y también hay que reconocer que tiene un cuerpo técnico de primera línea".

Por último, en cuanto a la actualidad del equipo que lidera la Zona 2, Chiófalo dijo: "El balance es positivo, con partidos buenos y malos pero con un equipo compacto que sabe lo que quiere. Y no tenemos que olvidarnos que el equipo, de mitad de cancha para adelante, es todo nuevo y atrás tuvimos varios lesionados".

Por último, el capitán del equipo, Luis Yamil Garnier, describió al entrenador de la siguiente manera: "Es sencillo, motivador y conoce mucho de la categoría. En esto no hay misterio y acá el que trabaja, a la larga, tiene sus réditos y en este caso Iván (Delfino) lo está teniendo y esperemos que podamos extenderlo".

El plantel regresa mañana al trabajo

El plantel profesional de Sarmiento regresará mañana al trabajo tras el gran triunfo del sábado, por 5 a 1, ante Chacarita. En el choque por la novena fecha, el Verde visitará a Brown de Adrogué el domingo a las 15.30, según informaron ayer desde el Departamento de Prensa del Club Sarmiento.