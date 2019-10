Sarmiento entrenó en Ciudad Deportiva, pensando en Chacarita

El plantel profesional de Sarmiento regresó ayer al trabajo tras el empate del domingo ante Deportivo Riestra y ya comenzó a preparar el partido por la octava fecha, donde el conjunto de nuestra ciudad recibirá a Chacarita, el sábado, desde la 20.10 y con el arbitraje confirmado de Mario Ejarque.

En el octavo capítulo de la Primera Nacional, el equipo de Iván Delfino defenderá el liderazgo de la Zona B ante el "Funebrero". De cara a este choque, el DT del Verde aguarda por la recuperación del marcador central Wilfredo Olivera, quien sigue mejorando de un esguince en su tobillo izquierdo.

El regreso de Olivera podría ser uno de los cambios en la alineación titular. No obstante, el plantel profesional comenzará con los ensayos de fútbol hoy, a las 16.30, en Ciudad Deportiva, que irán definiendo el once inicial para el compromiso del sábado.

Todos los detalles de la octava fecha

Zona 1

Viernes 4

21.10: Atlanta vs. Belgrano

21.30: Estudiantes (RC) vs. Brown (PM)

Sábado 5

18.10: Platense vs. San Martín (SJ)

Domingo 6

15.30: Dep. Morón vs. Barracas Central

17.00: Ind Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

17.00: Temperley vs. Agropecuario

Lunes 7

15.30: Nueva Chicago vs. Mitre (SdE)

21.10: Ferro vs. Alvarado

Zona 2

Mañana

21.10: Instituto vs. Quilmes

Sábado 5

15.30: Villa Dálmine vs. Brown (A)

20.10: Sarmiento (J) vs. Chacarita

Domingo 6

15.30: San Martín (T) vs. Def. de Belgrano

17.00: Gimnasia (J) vs. All Boys

Lunes 7 de Octubre

15.30: Riestra vs. Gimnasia (M)

20.30: Santamarina vs. Atl Rafaela

Postergado

Almagro vs. Tigre