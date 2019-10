En Estudiantes (LP) preocupa el momento del equipo y ante Huracán regresará Gonzalo Jara

El defensor chileno Gonzalo Jara cumplió la fecha de suspensión y será uno de los cambios que hará el entrenador de Estudiantes, Gabriel Milito, para recibir el sábado a Huracán, mientras que Matías Pellegrini intensifica su puesta a punto y el mendocino Ángel González está prácticamente descartado y recién podría regresar para el partido del 10 de octubre por la Copa Argentina.

En Estudiantes preocupa el arranque del campeonato, donde solo sumó 9 puntos sobre 24 posibles, perdió todos los partidos jugados como visitante y lo fundamental es que el equipo no logra un rendimiento adecuado.

El presidente del club, Sebastián Verón, y la dirigencia están convencidos del trabajo del entrenador y el mismo sábado, tras la derrota en Sarandí, tomó la palabra en el vestuario e instó a los jugadores a realizar una profunda autocrítica para salir del mal momento.

Ayer el plantel trabajó en el Country de City Bell en el aspecto físico y el cuerpo técnico dispuso además una sesión de videos donde remarcó las fallas que viene mostrando el equipo, tanto en detalles individuales como colectivos.

El propio técnico tras el partido señaló que le preocupa "todo", pero seguirán "luchando para el próximo partido mejorar y ganar los tres puntos”, al tiempo que reconoció que la derrota por 3-0 fue “un golpe muy duro".

"Por eso necesitamos que salga ese plus y creer en lo que podemos hacer. Me hago cargo del momento y seguiremos trabajando e intentando”, dijo.

Por su parte, el capitán Mariano Andújar en declaraciones a la televisión tras el pitazo final aseguró que “no es chiste pelear el descenso y cada uno se tiene que hacer cargo de sus errores”.

Y otro de los experimentados del plantel como Jonathan Schunke remarcó que “no hay que hablar más. Tenemos un vaivén que no se puede prolongar más”.

Ayer, por las malas condiciones climáticas no hubo muchos trabajos en campo, pero el cuerpo técnico seguirá la evolución de Pellegrini, que ya entrena con mayor intensidad, mientras que Ángel González deberá esperar unos días más para estar a las órdenes de Milito.

El plantel se entrenará hoy desde las 10 y ahí se comenzará a trabajar de lleno en el cotejo del sábado, para cuando probablemente haya más variantes que se sumarían a la del regreso de Gonzalo Jara.