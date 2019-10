Central Córdoba (SdE) venció a Godoy Cruz

Central Córdoba de Santiago del Estero logró anoche un valioso triunfo al vencer como local a Godoy Cruz por uno a cero, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.

El único gol del partido lo marcó Juan Galeano, a los 42 minutos de la segunda etapa, tras capitalizar un centro de la izquierda enviado por Jonathan Herrera.

En el balance final, los dirigidos por Gustavo Coleoni hicieron méritos suficientes para alcanzar el triunfo en base al dominio ejercido en el mediocampo en el segundo tiempo y favorecido por la diferencia numérica por la expulsión del defensor Joaquín Varela.

En la parte inicial del encuentro Godoy Cruz se adelantó en el terreno y logró un mayor control del esférico y generó claras situaciones para anotar en la valla adversaria.

En la más clara, el arquero Diego "Ruso" Rodríguez logró tapar un remate cruzado de Agustín Aleo, tras un centro de la derecha.

Central Córdoba, que en los primeros minutos había apelado al contraataque al verse superado en la línea media, logró nivelar las acciones al promediar el primer tiempo.

Sobre los 31 minutos, el árbitro Pablo Echevarría sancionó un penal en favor de Central Córdoba, tras interpretar que un remate de Gervasio Núñez fue interceptado con la mano por Varela, que provocó el reclamo de los visitantes al interpretar que la pelota pegó en el pecho del defensor, que fue expulsado por la misma maniobra.

En la ejecución del tiro desde los doce pasos el arquero Andrés Mehring se lució al atajar el disparo anunciado y a medida altura de Gervasio Núñez.

Con un hombre de más y hasta el final de la etapa inicial, los locales lograron dominar las acciones, aunque no pudieron anotar por la seguridad del arquero visitante y la mala puntería de sus delanteros.

En el complemento, los santiagueños se adelantaron en el campo de juego y sobre el final lograron vulnerar la valla de Mehring, que hasta ese momento había logrado mostrar su seguridad en los tres palos de Godoy Cruz.

En los últimos minutos y tras la apertura del marcador, los visitantes se lanzaron a una sostenida ofensiva, pero no pudieron vulnerar la valla de un seguro Rodríguez.

Al final, la parcialidad "ferroviaria" del Barrio Oeste festejó largamente el triunfo, en su intento por alejarse de las últimas posiciones, aunque aún no logró salir de la zona del descenso.