San Martín de Tucumán dio el golpe en Tigre y es escolta de Sarmiento en la Zona B del Nacional

San Martín de Tucumán se impuso anoche por 1 a 0 a Tigre, en Victoria, y de esta manera trepó a la segunda posición de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, a dos unidades del líder Sarmiento, y aventajando por diferencia de gol a Quilmes al cabo de siete jornadas.

Pero los tucumanos cuentan además con la ventaja de tener un partido pendiente con Almagro, penúltimo en las posiciones, que ayer no pasó de un empate 1 a 1 ante Brown, a la sazón antepenúltimo, en Adrogué, donde el "Burrito" Juan Manuel Martínez puso en ventaja a los de José Ingenieros a los 20 minutos de la segunda etapa e igualó Matías Linás para el local en el último minuto del encuentro.

Sarmiento recibe el sábado a Chacarita

Ayer quedó confirmado que por la octava fecha Sarmiento recibirá a Chacarita el sábado, a las 20.10. El resto de los partidos:



Zona 1

Viernes 4 de Octubre

21.10: Atlanta vs. Belgrano

21.30: Estudiantes (RC) vs. Brown (PM)

Sábado 5 de Octubre

18.10: Platense vs. San Martin (SJ)

Domingo 6 de Octubre

15.30: Dep. Morón vs. Barracas Central

17.00: Ind Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

17.00: Temperley vs. Agropecuario

Lunes 7 de Octubre

15.30: Nueva Chicago vs. Mitre (SdE)

21.10: Ferro vs. Alvarado

Zona 2

Jueves 3 de Octubre

21.10: Instituto vs. Quilmes

Sábado 5 de Octubre

15.30: Villa Dálmine vs. Brown (A)

20.10: Sarmiento (J) vs. Chacarita

Domingo 6 de Octubre

15.30: San Martín (T) vs. Def. de Belgrano

17.00: Gimnasia (J) vs. All Boys

Lunes 7 de Octubre

15.30: Riestra vs. Gimnasia (M)

20.30: Santamarina vs. Atl Rafaela



Postergado

Almagro vs. Tigre