Jorge Newbery goleó a Villa Belgrano y Baigorrita se recuperó ante Independiente

La séptima fecha del Torneo Clausura 2019 “Ángel Kenan” que organiza la Liga Deportiva del Oeste se completó ayer con partidos por demás de entretenidos. Entre los más destacados, Jorge Newbery goleó a Villa Belgrano por 4 a 1 con cuatro tantos del atacante Agustín Sospicio.

En un partido que arrancó parejo, el conjunto “Aviador” que conduce tácticamente Abel Oliver se aprovechó de las distracciones de Villa y concretó en los momentos justos para quedarse con la segunda victoria en el torneo y confirmar así una leve recuperación.

Lógicamente, la gran figura de la jornada fue Agustín Sospicio que marcó los cuatro goles para Newbery; mientras que Jean Pier Solis anotó el solitario tanto para Villa.

También Deportivo Baigorrita logró un gran triunfo en su casa. Fue 4 a 1 ante Independiente de Junín para de esta forma reacomodarse en la tabla de posiciones y volver a prenderse en la pelea. Leonardo Páez, Ángelo Ibarra, Enzo Benítez y Braian Gil marcaron para el “Depor” y Joaquín Toledo lo hizo para el Rojo que conduce Silvio Frágole.

Quizás el mejor partido de la séptima fecha fue el que jugaron Defensa con Moreno y que terminó 4 a 3 a favor del Albinegro. Para Moreno anotaron Emanuel Sicuelo por duplicado, Rodrigo Barbieri y Santiago Barrera; Uriel Lay, Rubén Bustamante y Emanuel Monticelli fueron los nombres de los gritos para “Defe”.

Los otros dos partidos que completaron el séptimo capítulo terminaron sin goles. BAP no pudo en su cancha ante Rivadavia de Lincoln y Ambos Mundos con Sarmiento también terminaron los noventa minutos sin anotaciones.

En definitiva, el gran ganador de la fecha fue sin dudas Rivadavia de Junín que el sábado le ganó 5 a 2 a River Plate y le arrebató el liderazgo.

En la octava fecha, se enfrentan: Origone vs. River Plate; Rivadavia de Junín vs. Deportivo Baigorrita; Independiente vs. Sarmiento; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Defensa Argentina vs. Jorge Newbery; Villa Belgrano vs. BAP.