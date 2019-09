Boca empató con Newell's y puede perder el liderazgo

Boca Juniors, único líder de la Superliga Argentina de Fútbol, igualó anoche como local con Newell's Old Boys, 1 a 1, en partido válido por la octava fecha.

El empate, que significó el final del invicto del arquero de Boca Esteban Andrada (fueron 864 minutos sin recibir goles en el certamen local, 1.128 si se suman todos los torneos), puede dejar al "xeneize", que tiene 18 unidades, sin la punta: Talleres de Córdoba, que mañana visitará a Independiente, lo sigue a dos (16).

El gol del equipo de Gustavo Alfaro, que preservó a varios titulares para el superclásico del martes ante River por la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América, fue obra de Carlos Izquierdoz, a los 28 minutos de la etapa inicial.

Lo empató Cristian Insaurralde a los 35 minutos del complemento para Newell's, que llegó a 14 puntos, sigue expectante y de a poco se va alejando de la zona roja de los promedios.

En la próxima jornada, la novena de la Superliga, Boca visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el domingo 6 de octubre desde las 20. Antes, lo dicho: el martes 1 visitará en el superclásico a River Plate por las semifinales de la Libertadores.

Para Newell's, el próximo compromiso por el torneo local será en Rosario, el viernes 4 desde las 19, cuando reciba a Banfield.

La octava fecha

El viernes

Aldosivi 1 - 2 Unión

Patronato 1 - 1 Lanús

AYER

Arsenal 3 - 0 Estudiantes

Gimnasia 0 - 2 River Plate

Boca Juniors 1 - 1 Newells

Hoy

11.00: Banfield vs. San Lorenzo

13.15: Huracán vs. Atl. Tucumán

15.30: Vélez vs. Def. y Justicia

17.45: Rosario Central vs. Racing

20.00: Independiente vs. Talleres (C)

Mañana

19.00: Central Cba (SdE) vs. Godoy Cruz

21.10: Colon vs. Argentinos.