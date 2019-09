Joaquín Madera y el equipo de Sarmiento que la rompe en el torneo de Playstation 4

El sentimiento que despierta el Club Sarmiento no encuentra barreras y no entiende de distancias. En esta oportunidad el protagonista de la presente historia es Joaquín Madera, quien es nieto del recordado defensor del Verde, Hugo Bisson.

Joaquín logró homenajear a su abuelo ganando el ascenso en el torneo oficial de Playstation 4 para Clubes Pro de la modalidad 11 contra 11. Tiene 23 años, vive en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe y en diálogo exclusivo con Democracia habló de su pasión por los videojuegos, de su amor por Sarmiento y del sueño de poder visitar el Estadio “Eva Perón”.

Sobre su decisión de representar al Verde de Junín en el torneo de Play 4, contó: “Todo empieza por mi abuelo, que fue jugador de Sarmiento y tengo entendido que es uno de los jugadores del club con más partidos jugados. Por él siempre simpaticé por Sarmiento y se me dio por llamar al club para contarles la idea”.

Con el “ok” de la comisión directiva, Joaquín ocupó el rol de entrenador y armó un plantel con 18 jugadores. Tras haber jugado en cuatro temporadas, su equipo logró un título de la B Nacional y en la actualidad se mantiene en Primera.

Sobre la competencia, explicó: “El torneo es muy parejo, pero sin dudas que el partido más difícil fue contra Can you, que es el mejor equipo de América y hasta del mundo. Ahí juegan los dos mejores jugadores de Play 4 argentinos, que son Nicolás Villalba y Yago”.

La pasión por el fútbol y el sueño de conocer Junín

Al momento de recordar sus inicios en los videojuegos, Joaquín contó: “Siempre de chico jugaba a la Play 2 y además de estudiar iba a fútbol. La Play es el juego que más se asemeja a la realidad del fútbol y por eso apenas pude ahorrar me compré la Play 4”.

Agregó: “La adrenalina está más que nada cuando te enfrentas a grandes rivales o cuando jugás partidos claves por un ascenso o una permanencia. Sin dudas que haber salido campeón de la B, seis fechas antes del final del campeonato, fue lo mejor que hicimos”.

De cara al futuro, Joaquín tiene dos deseos importantes, especie de sueños que con voluntad, esfuerzo y quizás un poco de suerte, se pueden convertir en realidad.

“En lo que se refiere a los videojuegos, la verdad que no me enrollo mucho y me lo tomo más que nada como un hobbie. De todas maneras estaría bueno que se profesionalice y haya algún ingreso, pero para eso falta mucho”, agregó.

Por último, Joaquín reconoció: “La verdad es que nunca fui a Junín. Me encantaría ir y visitar el Estadio Eva Perón. Me encariñé mucho con Sarmiento. Lo más lindo que me pasó fue que por un juego me encariñé con el club y ahora me miro todos los partidos, y aunque no lo televisen lo busco en internet. Ya soy un hincha más”.