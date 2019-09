Independiente venció a Defensa y Justicia por la Copa Argentina y avanzó a cuartos

Independiente derrotó anoche a Defensa y Justicia 1 a 0, por los octavos de final de la Copa Argentina, y en cuartos de final enfrentará a Lanús.

Gastón Silva (48m.Pt) marcó el único gol del partido jugado en el estadio Centenario de Quilmes, con arbitraje de Fernando Echenique, que expulsó en Defensa a Nicolás Fernández (31m.St) por doble amonestación.

En los primeros pasajes se mostró más incisivo Defensa, con la tenencia de la pelota y la presión alta, aunque sin inquietar a Martín Campaña.

Independiente, desordenado, tuvo un par de acercamientos al arco adversario, no por mérito propio si no por fallas en la salida de los varelenses.

Independiente sufrió luego la salida anticipada de Alan Franco, por un golpe intercostal que recibió a poco de iniciado el juego, en un choque con Diego Rodríguez.

Entonces aprovechó el entrenador Sebastián Beccacece para hacer cambios posicionales, con el ingreso del juvenil delantero Alan Velasco, de 17 años, para hacer retroceder a Domingo Blanco al medio, Juan Manuel Sánchez Miño al lateral izquierdo de la defensa y Gastón Silva como zaguero.

Pero Independiente no encontró el rumbo del partido, que fue intenso en sus acciones pero tedioso ante la falta de jugadas claras en ofensiva.

Defensa se mostró mejor parado desde los 25 minutos en el medio campo, pero solo buscó inquietar con jugadas de pelota detenida.

Sobre el final de la primera etapa sucedió lo más emotivo, porque cuando más recrudecía la desaprobación de los simpatizantes “rojos” para su equipo Campaña falló en una salida que aprovechó Nicolás Fernández, pero perdió luego en el cara a cara con el arquero uruguayo.

Y en la réplica, en una jugada de pelota parada, el 'Diablo' convirtió un gol tras un cabezazo de Silva, y sin merecerlo los dirigidos por Beccacece se pusieron en ventaja.

El complemento

Al comienzo de la segunda etapa otra vez se adueñó del juego Defensa, pero por la orfandad para el gol no pudo plasmar en el resultado lo que propuso como idea su entrenador Mariano Soso.

Independiente, más allá del ingreso de Martín Benítez por Carlos Benavídez al inicio del segundo tiempo, no mejoró y cada vez se refugió más atrás para tratar de sostener la ventaja, al verse superado por su adversario.

Para tratar de cambiar el rendimiento de su equipo, Beccacece recurrió al debut de otro juvenil, Alan Soñora, en reemplazo de Silvio Romero, de pésima actuación.

Beccacece debutó en la Superliga con Independiente con un triunfo en Florencio Varela a Defensa 1 a 0, luego de ser subcampeón con el “Halcón”. Hoy volvió a repetir la historia y seguirá en su cargo, ya que se había puesto como plazo este encuentro para definir su continuidad. También cumplieron sus "sanciones internas" por dos partidos los volantes Pablo Pérez y Nicolás Domingo.