"Checho" Quiroga: "Sarmiento se ha ganado el respeto de todos los equipos"

El "Checho" Sergio Quiroga se viene ganando un lugar en el equipo titular de Sarmiento. En las últimas dos fechas, el entrenador Iván Delfino ratificó su confianza en el juvenil volante y el pibe empezó a responder con buenas actuaciones.

Ayer, al final del entrenamiento vespertino, Quiroga aceptó un mano a mano con Democracia para hablar del buen presente del Verde y también del partido que se viene.

- ¿Qué sensación te dejó el partido ante Gimnasia de Mendoza?

- Desde lo personal lo tomé como una revancha porque en el partido ante Dálmine no había jugado bien. Creo que en ese partido todos coincidimos en que hicimos las cosas mal y en algún punto no me sentí bien porque yo era uno de los encargados de generar juego y no se dio. Entonces lo del lunes fue una especie de revancha que por suerte pude tener. Y también tuve la alegría de convertir un gol.

Trato de adaptarme a lo que me pide el técnico y a lo que necesita el equipo.

- ¿Cómo recordás el gol?

- Iván (Delfino) siempre me pide que acompañe la jugada. Se dio así. Fui tratando de leer la jugada, se fueron dando algunos rebotes hasta que me quedó la pelota un poco lejos pero de frente al arco. No lo dudé y le pegué como venía, con la parte interna, porque si le daba con el empeine creo que la mandaba a la avenida San Martín (risas).

- Al equipo le está costando encontrar una regularidad en el juego ¿A qué crees que se debe eso?

- Sarmiento hoy en día se ha ganado el respeto de todos los equipos y cuando vienen acá los planteos lo demuestran. Y a nosotros a veces nos cuenta mucho encontrarle la vuelta a estos planteos. Pero Iván (Delfino) siempre tiene una especie de plan b y eso es lo que nos viene dando resultados. Esto también es una tranquilidad, porque de antemano sabemos que ante una situación adversa vamos a tener opciones para intentar revertir esa circunstancia y darlo vuelta.

- ¿Cómo tomás la confianza que te está dando el entrenador?

- En principio muy agradecido, pero después uno trata siempre de buscar cosas para mejorar. Si bien es cierto que estoy logrando la regularidad que estaba buscando, lo importante es mejorar partido tras partido. Ahora se nos viene Riestra, de visitante, un partido duro, seguramente como los que se vienen dando.





- Antes de hablar de Riestra ¿Cómo te sentís en esta especie de alternativa constante que sos para la mitad de la cancha?

- Trato de adaptarme a lo que me pide el técnico y a lo que necesita el equipo. En el último partido arranqué por el medio, como un doble cinco; y en el segundo tiempo pasé a la izquierda en una línea de tres. Para mí estas variantes son normales. Siempre me siento más cómodo en los lugares donde tengo mayor contacto con la pelota. Quizás la vocación defensiva me cuesta un poco más pero trato de suplirla corriendo.

- ¿Cómo crees que se puede dar el choque contra Riestra?

- Trabajamos mucho en la semana sobre el rival y sin dudas que será un partido duro. Está anunciado mucho calor y juagamos a las 15.30. Así que eso seguramente también va a influir. Ellos necesitan ganar de local y no nos van a regalar nada. En los papeles somos dos equipos ordenados y uno cree que se puede definir el partido en los detalles. En realidad creo que el campeonato es así, parejo y partido tras partido nos vamos dando cuenta de que cualquiera le puede ganar a cualquiera.



- Se están dando triunfos importantes sin jugar del todo bien ¿Coincidís?

- Sí, yo lo veo como algo positivo. Hemos tenido rachas de partidos muy buenos sin poder ganar y también lo contrario, sin ir más lejos, contra Dálmine no jugamos un gran partido pero en una de las últimas jugadas convertimos y nos quedamos con los tres puntos. Nosotros sabemos que estamos arrancando, que tenemos que mejorar mucho pero sin dudas que ganar o sumar cuando las cosas no salen del todo bien siempre es positivo para trabajar con más confianza.

Por último, cabe agregar que el plantel profesional de Sarmiento realizará hoy a las 15.30 un extenso ensayo de fútbol. La práctica será en el estadio "Eva Perón" y a puertas cerradas.

Entre las posibles alineaciones, para visitar a Riestra el Verde podría formar con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Juan Antonini o Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Facundo Castelli o Ariel Cólzera y Pablo Magnín.

Sarmiento lidera su zona con 14 puntos, dos más que Quilmes, y por la séptima fecha visitará el domingo a las 15.30 a Riestra, otro animador, que suma 10. Nelson Sosa será el árbitro del encuentro.