Gallardo espera a De La Cruz en River y Andrada entrenó normalmente en Boca

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, espera la recuperación del volante Nicolás De la Cruz para poder tener a todos los habituales titulares listos para jugar ante Boca, el martes próximo en el estadio “Monumental, por la primera semifinal de la Copa Libertadores.

La evolución del uruguayo genera optimismo en el cuerpo técnico "millonario" porque la distensión en el psoas derecho (sufrida en el primer tiempo ante Godoy Cruz por Copa Argentina) no es tan grave.

La capacidad física y de recuperación del futbolista "charrúa" es rápida, consideran en River, ya que luego de poco más de una semana de tareas diferenciadas mejoró notoriamente.

De su alta médica el fin de semana y de que pueda tener alguna práctica de fútbol, depende todo el armado táctico del equipo de Gallardo para enfrentar al de Gustavo Alfaro, porque hay varios volantes lesionados que no serán tenidos en cuenta en el Superclásico de la Libertadores.

Cristian Ferreira con un esguince de rodilla, el colombiano Juan Fernando Quintero aún sin fútbol y Leonardo Ponzio que sigue con tareas diferenciadas, dejan a Gallardo sin alternativas viables para reemplazar a De la Cruz en la zona del medio campo del equipo.

Por estas razones, en caso de no estar listo De la Cruz, tiene la posibilidad de jugar con Bruno Zuculini y adelantar a Enzo Pérez o bien ubicar al juvenil Julián Álvarez en la banda derecha de la mitad de la cancha tal como sucedió en el partido ante Vélez.

En cuanto al volante Enzo Pérez que sufrió el domingo una contractura en el aductor derecho, hoy volvió a trabajar sin problemas y con el descanso de estos días y algunas rutinas en kinesiología podrá jugar sin problemas el partido ante Boca.

El delantero Lucas Pratto está prácticamente descartado por su lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, que le hace perder días de trabajo para poder estar bien desde lo físico, una condición que no recuperó desde que sufrió la fisura en el sacro y la posterior falta de pretemporada.

Por otro lado, el "Muñeco" Gallardo ya anunció que el sábado en La Plata ante Gimnasia, el equipo dirigido por Diego Maradona, alineará un equipo alternativo, con varios juveniles y todos suplentes para guardar a los titulares que enfrentarán a Boca al martes siguientes ya que tiene días de recuperación y no quiere correr riesgos.

De este modo podrían jugar ante el "Lobo" platense; Enrique Bologna, Elías López, Robert Rojas, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Zuculini, Santiago Sosa y Benjamín Rolheisser; Ignacio Scocco y Julián Álvarez.

El plantel se entrenó en el predio de Ezeiza con Quintero, Ponzio, Ferreira y el arquero Germán Lux en forma diferenciada por sus respectivas lesiones.

La lista de concentrados para el cotejo con Gimnasia se conocerá hoy tras la práctica de las 9 en el River Camp de Ezeiza, a puertas cerradas.

River se concentrará mañana en el “Monumental” y desde el domingo lo hará en un hotel de la ciudad de Pilar, en vísperas del choque con Boca.

El último campeón de América jugará el sábado con Gimnasia en La Plata desde las 17.45 en el estadio “Juan Carmelo Zerillo”, partido válido por la octava fecha de la Superliga será arbitrado por Patricio Loustau.

Andrada se entrenó con normalidad y Tevez va a ser titular contra Newell's

El arquero de Boca, Esteban Andrada, entrenó con el plantel que dirige Gustavo Alfaro por primera vez en la semana, tras superar una molestia muscular, pero es duda para el cotejo del sábado ante Newell's Old Boys, por la octava fecha de la Superliga, donde sí será titular Carlos Tevez.

El puntero del torneo entrenó ayer a la mañana en Casa Amarilla a puertas abiertas para los hinchas y la principal novedad fue la presencia de Andrada, quien se reincorporó al plantel luego de dos días de trabajar aparte por la molestia muscular con la que terminó el partido del sábado pasado ante San Lorenzo (2-0).

El ex Lanús se recuperó de una molestia en el aductor izquierdo pero su presencia en el partido del sábado ante Newell's en “La Bombonera” todavía no está confirmada, ya que el entrenador Gustavo Alfaro podría resguardarlo para la ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América ante River Plate y de visitante el próximo martes 1° de octubre.

En caso de no jugar su lugar será ocupado por Marcos Díaz, quien solo jugó un partido en la temporada y fue en la Copa Argentina donde Boca fue eliminado por Almagro (1-1) por penales.

El que sí estará desde el inicio ante la "lepra" será Carlos Tevez, al igual que Mauro Zárate, quien reaparecerá tras más de un mes ausente por la lesión muscular sufrida en la vuelta de cuartos de final con Liga de Quito.

Una probable formación para el sábado sería con Andrada o Marcos Díaz; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano y Agustín Almendra o Agustín Obando; Sebastián Villa, Tevez, Zárate; y Jan Hurtado.

Hasta que se confirme lo de Andrada, el único de los habituales titulares que será utilizado en este equipo alternativo es Izquierdoz ante la ausencia por lesión de Paolo Goltz.

El delantero Ramón Ábila, recuperado de la avulsión parcial en el aductor derecho, formará parte de la convocatoria que se dará a conocer mañana y podría tener minutos, ya que ayer mostró buena evolución física.

La actividad matutina constó de ejercicios tácticos en grupos separados entre jugadores defensivos y ofensivos y luego el cuerpo técnico optó por un juego de entretenimiento para los más de doscientos socios que presenciaron la práctica.

Otro que se entrenó con normalidad fue el delantero Franco Soldano, quien durante los primeros dos entrenamientos de la semana estuvo en kinesiología.

Boca entrenará hoy en Casa Amarilla de cara al partido del sábado a las 20 con Newell's, con arbitraje del juez radicado en Lincoln, Darío Herrera.