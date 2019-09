Para hacer historia, Colón va al Mineirao

Colón irá hoy al estadio Mineirao, de Belo Horizonte, con la ventaja de haber ganado 2 a 1 en la ida en Santa Fe sobre Atlético Mineiro, y tratará de hacerla valer para acceder a la final de la Copa Sudamericana 2019 y con ello alcanzar la gloria de un hito inédito en su historial internacional.

El partido se disputará a partir de las 21:30 en el Mineirao, de Belo Horizonte, y estará dirigido por el colombiano Andrés Rojas, asistido en las bandas por sus compatriotas Alexander Guzmán y Dionisio Ruíz.

Colón llega al partido confiado en hacer historia en el Mineirao, donde apenas dos equipos argentinos (Boca Juniors en la Libertadores de 1978 y Rosario Central en la Copa Conmebol de 1998) ganaron jugando contra Atlético Mineiro.

El “sabalero” confía en hacer buena la ventaja de la ida para llegar a la final y conquistar el título más importante en sus 114 años de historia. El equipo que entrena Pablo Lavallén perdió por 3-2 este domingo contra Lanús en la Superliga argentina, en un encuentro en el que el técnico reservó a varios titulares pensado en el partido de Belo Horizonte.

Colón, que tiene la baja del colombiano Guillermo Celis, quien sufrió una grave lesión contra Lanús (rotura de ligamentos cruzados), saldrá con el mismo equipo que jugó en Santa Fe con los brasileños.

“Pensamos que el Mineiro tendrá otra postura, quizás de más protagonismo que en la ida. Pero ahora los que tendrán menos espacios son ellos. Puede que hagamos un partido similar al que hicieron ellos en Santa Fe, pero siempre con la intención de salir a ganar. Lo bueno es que ya sabemos cómo lastimarlos”, aseguró en rueda de prensa Lavallén.

Por su parte Atlético Mineiro se ampara en el calor de su afición para superar el mal momento que atraviesa en el Brasileirao y lograr este jueves una victoria que le permita neutralizar el 1-2 del cotejo de ida, lo que logrará ganando solamente por 1 a 0, a raíz de la doble validez del tanto de visitante. Si se imponen por 2-1 habrá definición por tiros penales.

Sin embargo, el Mineiro atraviesa un mal momento, tanto deportivamente como institucionalmente, ya que a los salarios atrasados, el equipo le suma siete derrotas consecutivas: seis en el Brasileirao, su peor racha desde 2003, y la de la ida de la semifinal de esta Sudamericana.

El “Galo” perdió este lunes por 1-0 contra el colista Avaí, equipo en la zona de descenso del Brasileirao, y cayó a la décima plaza en la tabla, a 18 puntos del líder, Flamengo, y nueve por encima de Fluminense y Cruzeiro, quienes encabezan el lote de los cuatro conjuntos que están perdiendo la categoría, junto al mencionado Avaí y Chapecoense.

En ese juego el técnico mineiro, Rodrigo Santana, utilizó un equipo plagado de suplentes, en el que apenas el arquero Cleiton, los defensores Igor Rabello y Guga y el mediapunta ecuatoriano Juan Cazares, ex River Plate y Banfield, jugaron entre los once que saldrán desde el inicio mañana, donde volverá a la titularidad el centrodelantero argentino Franco Di Santo.

Atlético Mineiro trasladó el partido al mundialista estadio Mineirao de Belo Horizonte, con capacidad para 62 000 espectadores, casi el doble de su habitual feudo, el Independencia, donde caben cerca de 33 000, porque entiende que la presión de sus hinchas ayudarán a depositarlo por primera vez en una final de Copa Sudamericana.

Gran euforia viven los santafesinos, quienes ayer empezaron a copar las calles de Belo Horizonte, armaron un "fan fest" en pleno centro y estiman que hoy serán no menos de 3.000 los que estarán alentando al "sabalero" para hacer definitivamente "historia grande" lejos del "Cementerio de los Elefantes".

Los protagonistas

Las probables formaciones serían estas:

Atlético Mineiro: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver y Fábio Santos; Elías, José Welison, Vinicius y Yimmi Chará; Franco Di Santo y Juan Cazares. DT: Rodrigo Marques de Santana.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. D.T.: Pablo Lavallén.