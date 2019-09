Sarmiento realiza una práctica de fútbol con el partido frente a Riestra en la mira

Ayer, el plantel de Sarmiento de Junín volvió a entrenarse y sigue así preparando el partido que por la séptima fecha de la zona “B” del campeonato de Primera Nacional afrontará el domingo, defendiendo el liderazgo y el invicto, ante Deportivo Riestra.

Jugarán desde las 15.30 con arbitraje de Nelson Sosa y el “Verde” buscará reafirmar lo bueno hecho, especialmente en el segundo tiempo, en el partido que le ganó el lunes en el estadio “Eva Perón” de nuestra ciudad a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 4 a 1.

Hoy, el elenco profesional que dirige Iván Delfino hará la primera práctica de fútbol de la semana, que repetirá mañana para ya definir el coach el elenco que visitará a Riestra.





Programación de la séptima fecha

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de la séptima fecha de las zonas “A” y “B” de la Primera Nacional, a iniciarse esta noche.

Este es el detalle de encuentros previstos:

Zona “A”

Hoy a las 20 hs.: Alvarado de Mar del Plata vs. Atlanta, siendo árbitro Maximiliano Ramírez:

Mañana viernes: 16.05, Nueva Chicago vs. Estudiantes (Río Cuarto). Árbitro: Lucas Comesaña.

Domingo 29: 11 hs., Brown de Puerto Madryn vs. Ferro, siendo árbitro: Sebastián Zunino; a las 17.30, San Martin (San Juan) vs. Temperley, con el juez Julio Barraza; y a las 17.35, Belgrano de Córdoba vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, siendo árbitro: Adrián Franklin.

Lunes 30: 21.10, Estudiantes de Buenos Aires vs. Platense, con el contralor de Pablo Giménez.

Martes 1° de octubre: A las 18: Mitre (Santiago del Estero vs. Barracas Central, controlados por Diego Ceballos.

19.30: Agropecuario vs. Dep. Morón

Árbitro: Héctor Paletta

Zona “B”:

Mañana viernes: A las 21, Atlético Rafaela vs. Gimnasia de Jujuy, con el arbitraje de Cristian Cernadas.

Sábado 28: A las 12, Chacarita vs. Villa Dálmine, árbitro Luis Lobo Medina; A las 15.30, Defensores de Belgrano vs. Instituto de Córdoba, con Yamil Possi como juez; y a las 18.15: Quilmes vs. Santamarina de Tandil, siendo árbitro Carlos Gariano.

Domingo 29: A las 15.30, Deportivo Riestra vs. Sarmiento de Junín, árbitro Nelson Sosa.

Lunes 30: A las 15.30, Brown de Adrogué vs. Almagro, siendo árbitro Mario Ejarque; a las 18.10: Tigre vs. San Martín de Tucumán, con el contralor de Nazareno Arasa; y a las 21, Gimnasia de Mendoza vs. All Boys, siendo árbitro Gerardo Méndez Cedro.