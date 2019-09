Sarmiento defenderá el liderazgo en su visita a Deportivo Riestra

Sarmiento es el puntero de la Zona B del campeonato de Primera Nacional y el domingo defenderá el liderazgo en su visita a Deportivo Riestra. Por la séptima fecha, el Verde juega de visitante en un choque que comenzará a las 15.30 y que será arbitrado por Nelson Sosa.

Tras la goleada del lunes ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 4 a 1, el plantel profesional del Verde se entrenó ayer en una jornada especial. Por un lado, los futbolistas que fueron titulares realizaron un trabajo liviano y quienes no fueron de la partida disputaron un amistoso ante Independiente de Chivilcoy, en el Estadio "Eva Perón" que terminó sin goles.

La segunda práctica de la semana será hoy, a las 10, en el predio del Centro de Alto Rendimiento del CAS; y entre mañana y pasado el DT Iván Delfino encabezará los primeros ensayos de fútbol que servirán para ir definiendo el once titular.



/LEÉ MÁS Sarmiento buscará otra victoria ante Estudiantes de Buenos Aires



Todos los detalles de la séptima fecha

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó ayer el sorteo de los árbitros de la séptima fecha de la zona A y B de la Primera Nacional.

En la zona A, que lidera Estudiantes de Buenos Aires con 18 puntos (seis triunfos), se destaca el partido entre el "Pincha" y Platense, que arbitrará Pablo Giménez, el lunes a las 21.10 en Caseros.

Por su parte, la zona B, donde el líder es Sarmiento de Junín (14 unidades), contará el lunes con Tigre-San Martín de Tucumán, con arbitraje de Nazareno Arasa, desde las 18.10.

La programación completa es la siguiente:

ZONA A

Jueves 26

20.00: Alvarado vs. Atlanta.

Árbitro: Maximiliano Ramírez

Viernes 27

16.05: Nueva Chicago vs. Estudiantes (RC)

Árbitro: Lucas Comesaña

Domingo 29

11.00: Brown (PM) vs. Ferro

Árbitro: Sebastián Zunino

17.30: San Martín (SJ) vs. Temperley

Árbitro: Julio Barraza

17.35: Belgrano vs. Ind Rivadavia

Árbitro: Adrián Franklin

Lunes 30

21.10: Estudiantes (BA) vs. Platense

Árbitro: Pablo Giménez

Martes 1 de octubre

18: Mitre (SdE) vs. Barracas Central

Árbitro: Diego Ceballos

19.30: Agropecuario vs. Dep. Morón

Árbitro: Héctor Paletta

ZONA B

Viernes 27

21.00: Atl. Rafaela vs. Gimnasia (J).

Árbitro: Cristian Cernadas

Sábado 28

12.00: Chacarita vs. Villa Dálmine

Árbitro: Luis Lobo Medina

15.30: Def. de Belgrano vs. Instituto

Árbitro: Yamil Possi

18.15: Quilmes vs. Santamarina

Árbitro: Carlos Gariano

Domingo 29

15.30: Riestra vs. Sarmiento (J)

Árbitro: Nelson Sosa

Lunes 30

15.30: Brown (A) vs. Almagro

Árbitro: Mario Ejarque

18.10: Tigre vs. San Martín (T)

Árbitro: Nazareno Arasa

21.00: Gimnasia (M) vs. All Boys

Árbitro: Gerardo Méndez Cedro.