Boca superó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y volvió a liderar la Superliga

Boca Juniors derrotó ayer a la tarde a San Lorenzo 2 a 0, por la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, y recuperó la punta, tras el liderazgo momentáneo de Argentinos Juniors luego del triunfo de ayer ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Lisandro López (44m.Pt) y el venezolano Jan Hurtado (47m.St) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo y arbitrado por Mauro Vigliano.

El arquero Esteban Andrada estiró a 784 los minutos sin recibir goles en la Superliga (el último se lo hizo Luciano Pons para San Martín de Tucumán en el campeonato pasado), logró el récord de valla invicta en el inicio de un certamen con 630 minutos y suma 1.049 minutos entre los distintos torneos.

El partido

En un intenso encuentro, al inicio Sebastián Villa se proyectó por derecha, forzó una infracción de Bruno Pittón, y el tiro libre que ejecutó Emanuel Reynoso exigió a Nicolás Navarro. San Lorenzo respondió con Lucas Menossi, que salió por el medio, se desmarcó y asistió a Adam Bareiro, que definió cerca del palo izquierdo de Esteban Andrada.

Después Fernando Belluschi ejecutó un tiro libre al área, cabeceó el debutante Ramón Arias y la pelota pasó cerca del palo derecho de Boca.

El partido se hizo de ida y vuelta, con San Lorenzo con más llegadas, como un contragolpe de Belluschi que remató apenas elevado.

El local estuvo bien por los costados los hermanos Romero, que junto a Belluschi manejan los ataques.

En el visitante Villa por derecha fue el más peligroso y tuvo una buena chance Boca, con un tiro de esquina de Alexis MacAllister que le quedó a Nicolás Capaldo tras una serie de rebotes, y su definición exigida pegó en la base del palo izquierdo de Navarro.

Sobre el cierre de la primera mitad otro tiro de esquina de MacAllister encontró a López, que de cabeza convirtió.

El complemento

En el segundo tiempo Boca dominó, con Reynoso como el más punzante, mientras que San Lorenzo se basó en lo que pudiera realizar Óscar Romero para alcanzar la igualdad, pero no llegó con claridad al arco rival.

Estuvo cerca del empate el local, con un zurdazo de Menossi desde afuera que pasó cerca del palo izquierdo de Andrada.

No obstante San Lorenzo no pudo vencer la férrea defensa de Boca, que tras convertir controló el desarrollo, se cerró y apostó a aprovechar algún contragolpe. Y en el descuento el ingresado Hurtado quedó mano a mano con Navarro y definió con facilidad.

En la próxima fecha, la octava, Boca recibirá a Newell's (sábado 28 desde las 20, luego visitará a River por la semifinal de ida de la Copa Libertadores), y San Lorenzo jugará en cancha de Banfield (domingo 29 a partir de las 11).