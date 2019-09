Ambos Mundos cosechó un gran triunfo ante Deportivo Baigorrita

Ayer, Ambos Mundos le ganó a Deportivo Baigorrita en el partido que marcó el inicio de la sexta fecha del Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición brinda homenaje a Ángel Kenan.

El "Tricolor" tuvo una gran tarde, fue efectivo y supo defender la diferencia para quedarse con un triunfo que lo reubica en la tabla de posiciones. Agustín Corredera por duplicado y Federico Barragán marcaron los tantos para el conjunto que dirige tácticamente Carlos González.

El sexto capítulo continuará hoy con cinco partidos. Desde las 15.30, River Plate de Junín tendrá una parada complicada en su visita a Independiente de Junín.

También hoy, desde las 15.30, Rivadavia de Junín recibirá en su estadio a Origone Fútbol Club, Defensa Argentina se enfrentará a Sarmiento, Villa Belgrano será local en el Estadio "El Bosque" ante Mariano Moreno y a las 19 completan el sexto capítulo Rivadavia de Lincoln ante Jorge Newbery.

Continuidad de la sexta fecha del torneo de inferiores

Hoy

Rivadavia (L) vs. Newbery

Predécima: 14.00

Novena: 15.00

Séptima: 16.00

Quinta: 17.15

Villa vs. Moreno

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Origone

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

Independ. vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

A. Mundos vs. Baigorrita

Décima: 12.00

Sexta: 13.00

Defensa vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone Fútbol Club en quinta; Deportivo Baigorrita en quinta, octava, novena y predécima; y Sarmiento en cuarta.