Delfino paró un once titular para recibir a Gimnasia (M)

Se acabaron los misterios. El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, paró en el ensayo de fútbol de ayer un once titular que seguramente será el que mañana reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, para disputar el compromiso correspondiente a la sexta fecha del Campeonato de Primera Nacional.

El Verde y el Lobo mendocino se medirán desde las 20.15 en el Estadio "Eva Perón" y Bruno Bocca será el árbitro.

Frente al Gimnasia (M), el conjunto de Delfino alinearía con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Juan Antonini, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Facundo Castelli y Pablo Magnín.

Cabe recordar que para este partido el entrenador no podrá tener en cuenta a Wilfredo Olivera ni tampoco a Francisco Molina. El defensor se volvió a resentir del esguince de tobillo en su pierna izquierda y el mediocampista sufrió una fractura en el brazo izquierdo.

El plantel profesional realizará hoy a las 10 el último entrenamiento de la semana. Por la Zona 2, el jueves Quilmes empató sin goles en su visita a Gimnasia de Jujuy y con ese resultado el "Cervecero" quedó líder con 12 puntos. Sarmiento tiene 11, Villa Dálmine y Deportivo Riestra, 10 unidades.



El DT Carlos Mayor fue despedido de Almagro

El entrenador Carlos Mayor fue despedido ayer a la tarde de Almagro, luego del empate sin goles ante Chacarita en José Ingenieros, por la sexta fecha de la Primera Nacional.

“Quiero aclarar que no renuncié, me echaron del club”, dijo Mayor. “Hoy hicimos las cosas bien para conseguir el triunfo pero fue una decisión de la dirigencia y me siento dolido con este desenlace”, agregó Mayor.

Almagro marcha último en la Zona B de la Primera Nacional, justamente con Chacarita, aunque con un partido menos que el “Funebrero”, tras el aplazamiento del partido de la primera fecha por un problema en los vuelos para su rival de entonces San Martín de Tucumán, en una temporada sin promedios para el descenso.

Zona 1: Estudiantes de Buenos Aires ganó y parece imparable

Estudiantes de Buenos Aires, líder de la zona A, superó a Temperley por 2-1, de visitante, en un partido correspondiente a la sexta fecha, y mantuvo el puntaje ideal.

Los volantes Héctor Garay (25m. PT) y Carlo Lattanzio (32m. ST) guiaron al conjunto de Caseros al triunfo, mientras que el mediocampista Federico Fattori (14m. ST). Además, el defensor central de Temperley Nicolás Demartini se fue expulsado a los 48 minutos del complemento.

Estudiantes suma 18 unidades, con seis triunfos en igual cantidad de presentaciones, a la vez que Temperley tiene cinco puntos y está a uno del descenso. En la próxima fecha, Estudiantes recibirá a Platense y Temperley visitará a San Martín de San Juan.

Cabe recordar que los ganadores de cada zona jugarán una final por el primer ascenso a la Superliga y los tres siguientes ingresarán al Reducido por el segundo.