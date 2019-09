Maradona recibió la visita de Claudio Tapia

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, recibió ayer la visita del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien lo obsequió una camiseta del seleccionado argentino con el número 10 y su nombre de pila en la espalda.

El encuentro, confirmado por la cuenta de Twitter de la entidad con sede en Viamonte 1366, se produjo en el predio de Estancia Chica y tuvo como objetivo recomponer las relaciones después de las críticas que el astro le propinó al dirigente.

Maradona había manifestado su voluntad de concretar la charla el propio día de su presentación en Gimnasia cuando aceptó la posibilidad de dialogar con el dirigente ya siendo "parte del fútbol argentino".

Diego apoyó la llegada de "Chiqui" Tapia al poder pero en octubre del año pasado cambió su posición y lo trató de "traidor" al entender que no había "cumplido nada" de lo que había prometido con anterioridad.

Maradona estuvo principalmente en desacuerdo cuando la AFA decidió confirmar en el cargo de DT del seleccionado argentino a Lionel Scaloni, ex ayudante de Jorge Sampaoli, después del Mundial Rusia 2018.

"Es el peor dirigente que vi en mi vida, un desastre. Su único acierto fue la llegada de (César) Menotti", opinó el Diez en enero cuando el ex técnico campeón mundial en Argentina '78 tomó el cargo de director de Selecciones Nacionales.

La reunión de ayer, de la que también participó el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, se concretó por pedido de Tapia y tuvo lugar en el desayunador del salón Benito Lynch, una de las instalaciones reformadas del predio de Estancia Chica.

Maradona, Tapia y Pellegrino compartieron un almuerzo reservado y según fuentes consultadas todo se desarrolló de manera cordial.

El presidente de la AFA aprovechó la ocasión para darle la bienvenida a Diego al fútbol argentino y se retiró minutos antes de las 16 cuando se inició un nuevo entrenamiento del plantel “tripero” de cara al partido del lunes con Talleres en Córdoba, por la Superliga.