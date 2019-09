Ambos Mundos recibe a Deportivo Baigorrita en el arranque de la sexta fecha del Clausura

Ambos Mundos recibe hoy a Deportivo Baigorrita para dar inicio a la sexta fecha del Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición brinda homenaje a Ángel Kenan.

Desde las 15.30 horas, el "Tricolor" que conduce tácticamente Carlos González se medirá ante uno de los animadores del certamen como lo es Deportivo Baigorrita. El partido promete ser entretenido y entre las particularidades que lo rodean, si el "Depor" gana quedará momentáneamente como único líder.

Y si de líderes se trata, River Plate de Junín tendrá mañana una parada complicada ya que tendrá una visita de alto riesgo ante Independiente de Junín. El partido arranca a las 15.30.

También mañana, desde las 15.30, Rivadavia de Junín recibirá en su estadio a Origone Fútbol Club, Defensa Argentina se enfrentará a Sarmiento, Villa Belgrano será local en el Estadio "El Bosque" ante Mariano Moreno y a las 19 completan el sexto capítulo Rivadavia de Lincoln ante Jorge Newbery.

Sexta fecha del torneo de inferiores

Hoy

Rivadavia (L) vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. Origone

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independ. (J) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. Baigorrita

Séptima: 14.00

Defensa vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexto: 14.30



El domingo

Rivadavia (L) vs. Newbery

Predécima: 14.00

Novena: 15.00

Séptima: 16.00

Quinta: 17.15

Villa vs. Moreno

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Origone

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

Independ. vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

A. Mundos vs. Baigorrita

Décima: 12.00

Sexta: 13.00

Defensa vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone Fútbol Club en quinta; Deportivo Baigorrita en quinta, octava, novena y predécima; y Sarmiento en cuarta.