Tras el gran debut, Sarmiento visita a Atlanta

Tras el exitoso y contundente debut del equipo de primera división de fútbol femenino del Club Sarmiento de Junín (golearon 7 a 0 a Argentino de Quilmes en nuestra ciudad), esta tarde desde las 15.30, las dirigidas por el técnico Sergio Barbagelata van a afrontar su segundo partido del certamen de Primera “B” que organiza la A.F.A.

En el predio deportivo “Antonio Carbone” que el Club Atlanta posee en avenida San Martín 7281 de Villa Madero (Autopista Richieri y Puente 10), el elenco femenino del “verde” visitará a las chicas de la entidad “bohemia”, quienes en el debut perdieron 1 a 0 ante Banfield.

Esta tarde, las orientadas por Barbagelata buscarán su segundo triunfo tras su “histórica” inicial participación en el torneo profesional afista, que empezaron con muy buena actuación, de manera contundente.

Programación y los resultados iniciales

Toda la programación de la segunda fecha, además del cotejo entre Atlanta y Sarmiento, es la siguiente:

Argentinos Juniors vs. Deportivo Merlo; Deportivo Morón vs. Atlas; Ferro Carril Oeste vs. Liniers; Estudiante de Buenos Aires vs. Banfield; Argentino de Quilmes vs. Lima F.C. de Zárate; Puerto Nuevo vs. Defensa y Justicia; Argentino de Rosario vs. Comunicaciones; Social y Deportivo Camioneros vs. Deportivo Armenio; Almirante Brown Deportivo Español; y Club Luján ante All Boys.

En cuanto a la primera fecha, además de la goleada de Sarmiento 7 a 0 ante Argentino de Quilmes (tantos de Romina Paye, Marianela Acosta, Melina Garialdi -2-, Sofía D'Ambrosio y Lucía Mansilla -2-), estos fueron los demás resultados y autoras de los tantos:

Deportivo Español 1 (gol de Micaela Rodríguez) vs. Luján 3 (Julieta Miguez -2- y Claribel Coronel)

Comunicaciones 5 (Lucía Soledad González -3-, Marianella Suárez e IaraGrobly) vs. Camioneros 1 (Tamara Rolón).

Defensa y Justicia 2 (Julieta Alves e Irma Ponce) vs. Argentino de Rosario 0

Banfield 1 (Valentina Bosio) vs.Atlanta 0.

Liniers 0 vs. Estudiantes de Buenos Aires 6 (Mariela Spinotti, Araceli Elizondo, Trinidad D'Andrea, Débora Texeira de Souza, Micaela Schneider y Mercedes Navarro)

Lima F.C. 4 (Miriam Chávez, Florencia Molinas, Daniela Moreno y Carolina Santos) vs. Puerto Nuevo 3 (Sabrina Ogrine y Emilce Correa -2-).

Atlas 1 vs. Ferro 4 (Ivana Echeverría, Brisa Escudero, Aylén Hernández y Agustina Schmidt)

Deportivo Merlo 1 (Sabrina Mazzuchelli) vs. AllBoys 2 (Sofía Hauche y Gisela Fernández).

Deportivo Armenio 6 (Ayala -2-, Cobo en contra, Graisaro, L. Martínez y Arévalo) vs. Almirante Brown 3 (Mara Britez -2- y Ariana Saucedo).

Argentinos Juniors 7 (anotaciones de Tamara Frías, Agustina Ochiuzzi, Luana Mendizábal, Macarena Godoy -2-, Flavia Joannaz y Fiama Silva) vs. Deportivo Morón 0.