Problemas para Delfino: Wilfredo Olivera y Francisco Molina serían bajas por lesión

El entrenador Iván Delfino volverá a tener problemas para armar el equipo titular de Sarmiento que este lunes recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el duelo correspondiente a la sexta fecha del Campeonato de Primera Nacional. El partido comenzará a las 20.15, se jugará en el Estadio "Eva Perón" y será arbitrado por Bruno Bocca.

Si bien desde el club aún no emitieron un parte oficial, según pudo averiguar este diario, el entrenador Delfino no podría contar para el choque del lunes con el defensor Wilfredo Olivera ni tampoco con el volante Francisco Molina.

Al parecer, el defensor se volvió a resentir del esguince de tobillo en su pierna izquierda y ya estaría descartado. También el mediocampista sufrió una fractura en el brazo izquierdo y no estaría en condiciones de jugar.

De esta manera, por lo ensayo en la semana, un probable once inicial sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Juan Antonini, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Facundo Castelli y Pablo Magnín.

El plantel realizará hoy a las 16.30 su último ensayo de fútbol. La práctica se realizará en el Estadio "Eva Perón", a puertas cerradas.

Cabe recordar que por la Zona 2, el jueves Quilmes empató sin goles en su visita a Gimnasia de Jujuy y con ese resultado el "Cervecero" es momentáneamente puntero del grupo con 12 puntos. Sarmiento tiene 11 y Deportivo Riestra, 10.





"Sarmiento es un equipo que juega bien"

En la últimas horas el volante de Gimnasia y Esgrima de Mendoza Santiago López dialogó con el portal Solo Ascenso y se refirió al choque del lunes ante Sarmiento. Al respecto, dijo: "Creo que puede salir un partido muy interesante. Sarmiento es un equipo que juega bien, ya lo demostró en los últimos campeonatos y en este también ha tenido un buen comienzo. Nosotros más que nunca tenemos que ser inteligentes, no desesperarnos y tratar de conseguir los tres puntos que creo que nos merecemos".

El equipo que dirige Diego Pozo hace un par de cotejos que no gana y en la última jornada sufrió una caída como local ante Rafaela. Del último compromiso, López opinó: "Creo que no supimos ser inteligentes en el momento que el partido pedía eso. Cuando tuvimos la posibilidad de marcar no pudimos y cuando nos llegaron, nos concretaron muy fácil. La cuestión pasa por ahí: no estamos convirtiendo y cuando nos llegan nos hacen los goles por desatenciones".

En cuanto al poco poderío ofensivo del Pituco, afirmó: "Es evidente que el gol no está llegando. En cinco fechas convertimos dos veces y creo que es en lo que más hay que trabajar. Tenemos que replantearnos qué estamos haciendo mal para no poder marcar".

López también se refirió a la preparación mental ante las adversidades presentes: "Ahora es cuando la cabeza tiene que estar más tranquila. Si bien sabemos que los resultados en estas dos últimas fechas no se dieron y de local todavía no ganamos, hay que saber que este es un torneo largo".