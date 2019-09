“Tenemos un grupo para pelear por cosas importantes”, dijo el volante Claudio Pombo

Al iniciarse esta temporada, el volante Claudio Martín Pombo, de 25 años, 1,71 metros de estatura y nacido en Gualeguaychú (Entre Ríos), llegó con todas las ilusiones a cuesta al plantel profesional de Sarmiento de Junín.

Rápidamente, tras la pretemporada y los amistosos previos al inicio del nuevo torneo de la Primera Nacional, el entrenador Iván Delfino le brindó la titularidad al entrerriano, quien tras hacer divisiones inferiores en RiverPlate pasó por distintos equipos.

Inicialmente lo hizo en la entidad de su pueblo, Juventud Unida de Gualeguaychú (estuvo en dos períodos, 2013-2015 y 2016-2018); por Independiente de Chivilcoy; Huracán de Goya (Corrientes) y antes de recalar en el “Verde”, integró el plantel de Atlético Tucumán que participó de la Superliga Argentina de Fútbol, en la temporada 2018-2019.

Pombo, quien se desempeña como “doble cinco” o carrilero por izquierda, fue ganando confianza y para ello contribuyó el gol que le hizo en los albores del encuentro a Instituto Atlético Central Córdoba (victoria de CAS por 3 a 2 como visitante), siendo titular en los cinco encuentros que Sarmiento animó hasta el momento.

Entrevistado por “Democracia”, el entrerriano se autodefinió con “Un volante de creación y también puedo jugar por afuera”, expresando luego, en cuanto a cómo se produjo su arribo al equipo juninense:

“Mi llegada a Sarmiento se dio a través de mi representante y al equipo lo veo bien, venimos trabajando mucho y tenemos un buen grupo, para pelear por cosas importantes. Las aspiraciones son siempre dejar en lo más alto al Club, ojala este sea nuestro torneo”.

Iván Delfino le pide juego y que llegue al área rival vacío

Sobre lo que le solicita Iván Delfino para que desarrolle en el campo de juego, Pombo destacó que “Me pide juego, que llegue al área vacío (así fue el tanto ante Instituto) y que juegue por el medio de manera simple, ya que la Primera Nacional es una categoría dura. Sin dudas, me falta seguir mejorando, pero es algo que se va trabajando día a día”.

Finalmente, a modo de mensaje para el hincha “verdolaga“, Claudio Pombo remarcó a nuestro medio:

“A los hinchas, les diría que aunque no se pudo lograr el ascenso en las últimas finales, son cosas del fútbol, y a veces se da y otras no. Lo importante es que todos los años se pelean cosas importantes y ya va a llegar el momento del ascenso y lo van a disfrutar el triple, junto con el plantel y el cuerpo técnico”, completó.