Estudiantes de San Luis derrotó a Barracas Central y pasó a octavos

Estudiantes de San Luis, que milita en el torneo Federal “A”, logró ayer aprovechar sus dos opciones ante Barracas Central, de la Primera Nacional, al que venció por 2 a 0 para eliminarlo de la Copa Argentina, donde en octavos de final enfrentará a su homónimo , el "Pincha" de La Plata.

En el estadio “Alfredo Beranger” de Temperley, el conjunto puntano se impuso gracias a los tantos de Fernando González, de cabeza en contra, y Emanuel Díaz, a los 30 y 35 minutos del segundo tiempo.

Estudiantes de San Luis, conducido por Héctor Arzubialde y que venía de dar el "batacazo" ante San Lorenzo de Almagro, supo aguantar en el primer tiempo con un cerrojo defensivo muy ordenado y luego se apoyó en las atajadas del experimentado Germán Montoya. Fue un partido muy parejo, con leve tendencia de dominio del "Guapo", a partir de la conducción de Fernando Valenzuela, campeón panamericano en Lima 2019 con la Selección argentina sub 23.

Pero Montoya estuvo muy atento en cada intervención y Estudiantes de San Luis, que falló un contragolpe muy claro un rato antes, lo liquidó en sus dos chances más profundas.

Primero, con algo de fortuna, un cabezazo de Cuello en el centro del área le pegó en la testa a González, que marcaba en el segundo palo, y que no pudo desviar para evitar la caída del arco defendido por Elías Gómez.

Y después, con Barracas Central jugado en ataque, Estudiantes de San Luis armó una buena jugada colectiva que terminó con el tiro colocado de Emanuel Díaz para sentenciar la historia.

El "Guapo" de Salvador Daniele fue en busca de la heroica pero entre el travesaño y Montoya le dijeron que no a los cabezazos de Bojanich y Ramiro López.

Así, Estudiantes de San Luis festejó un gran triunfo para seguir alimentando su ilusión en la Copa Argentina, que ahora lo volverá a cruzar con un equipo de la Superliga.