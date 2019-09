Para reforzar el programa "Acompañar", convocaron a dirigentes de clubes locales

En el marco de los encuentros permanentes que el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Alexis Petrecca, mantiene con autoridades de instituciones de la ciudad, recibió a dirigentes deportivos de los clubes Villa Belgrano, Ambos Mundos, Independiente y Defensa Argentina.

De esta manera, el Intendente suma a las instituciones con fuerte trabajo territorial, al trabajo de llegar a todas y cada una de las familias que necesitan del Municipio. Petrecca, dijo: "El objetivo es estar presentes y cerca, como lo hicimos desde el inicio de nuestra gestión, con cada vecino"

Finalizada la reunión, de la que también participaron Ariel Díaz, secretario de Hacienda y Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes, el jefe comunal expresó:

"Hemos estado charlando con dirigentes de clubes de nuestra ciudad que, además del trabajo en materia deportiva que llevan adelante, realizan una importante labor en materia de contención social, algo que reconocemos desde siempre porque el trabajo en cada uno de sus barrios es muy importante enseñando valores, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo social".

En este marco, Petrecca señaló que "es por eso que, desde el inicio de nuestra gestión hemos estado al lado de ellos aportando todo lo que fuera necesario para que puedan llevar adelante esta labor y desde lo social lo hacemos aportando la merienda que todos los chicos reciben en sus clubes. Como dije tras reunirme con instituciones religiosas, entendemos que estamos en un momento social donde tenemos que hacer un esfuerzo más y seguir fortaleciendo el trabajo en red con estas instituciones que tienen un fuerte trabajo en el territorio".

"En el marco del programa "Acompañar" queremos sumar a los clubes de la ciudad para que ellos también nos puedan identificar a aquellas familias que necesitan de una asistencia adicional por parte del Estado. Este trabajo en red que hacemos desde el día uno de nuestra gestión, entendemos que ahora debemos reforzar, ya lo hicimos con las iglesias, lo hacemos con los clubes y lo haremos con todas las instituciones, porque cuando se trabaja en equipo los resultados son mejores y en este contexto no hay tiempo que perder", remarcó.

Por otro lado, Pablo Petrecca recordó que "la profundización de este trabajo se da desde el año pasado, asistiendo y acompañando a todos aquel que necesita del Municipio, lo hicimos no sólo desde el área de Desarrollo Social, sino también con medicamentos, con subsidios directos a familias, a las empresas y comercios locales, con el programa Asistencia a las Pymes que, desde junio de 2018 y hasta diciembre de 2019, están eximidas del pago de la tasa de Seguridad e Higiene, otras eximiciones a rubros específicos, como el gastronómico y descuentos en el impuesto automotor. También lo hicimos con programas como Precios Locales, Mercado en tu Barrio, subsidios al transporte para que los que no tienen bonificaciones especiales puedan viajar con un boleto accesible y en el caso de los estudiantes, para que puedan viajar gratis y el de Fortalecimiento de los Clubes".

"Acciones concretas que podemos hacer desde lo local con el objetivo de estar presentes y cerca, como lo hicimos desde el inicio de nuestra gestión, con cada vecino. Hacer y estar y estos son momentos en el que hay que estar mucho más cerca que nunca, escuchando y corrigiendo, porque de eso se trata la gestión que llevamos adelante. Estamos agradecidos a las instituciones por el trabajo en red y sin dudas, continuaremos con estas acciones para estar mucho más cerca de los vecinos". afirmó el Jefe del Gobierno de Junín.

“Profundizamos el trabajo en red”, dijo Daniel Pueyo

Por su parte, Daniel Pueyo, señaló que "siempre es bueno charlar con las instituciones deportivas del también importante rol social que cumplen en cada uno de los barrios o sectores donde están instalados. Esto es algo que venimos trabajando desde el inicio de la gestión y en este momento, profundizando el trabajo en red para seguir estando al lado de cada uno que nos necesita".

Como se dijo, de esta reunión participaron directivos de los clubes Ambos Mundos, Villa Belgrano, Independiente y Defensa Argentina.

Daniel Barco, de Ambos Mundos, sostuvo tras la reunión que "sabemos que hoy hay redoblar los esfuerzos para seguir conteniendo a los chicos dentro del club, hoy, gracias al Municipio, podemos otorgarles una copa de leche. Sin dudas la reunión fue muy positiva porque nos llevamos el respaldo del Municipio para seguir dando respuestas".

Rocío Vallejos, del Club Villa Belgrano, destacó que "el acompañamiento del Municipio es muy importante para nosotros, como se dijo, hay cuestiones desde lo social que nos exceden y todos los días podemos estar gracias a la ayuda del Gobierno de Junín".

Por su parte, Gabriel Gómez, dirigente del Club Independiente, agregó: "Siempre ha sido positivo el compromiso y acompañamiento del Municipio, desde lo deportivo y también desde lo social, porque nos asegura que podemos asistir a todo aquel que lo necesite".

Para finalizar, Gastón “Petete” Freda, presidente del club Defensa Argentina, destacó que "toda ayuda es bienvenida para que nosotros también podamos seguir ayudando. Daniel Pueyo siempre estuvo presente, sin dudas, esta acción es muy buena para seguir ayudando a los chicos y a sus familias",completó Freda.