Sarmiento regresó al trabajo y ya piensa en Gimnasia (M)

El plantel profesional de Sarmiento regresó ayer a la tarde al trabajo en el predio Ciudad Deportiva y ya comenzó a entrenar de cara al choque del lunes, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el partido que se jugará en el Estadio "Eva Perón" y que corresponde a la sexta fecha del torneo de Primera Nacional.

En la primera práctica de la semana, el grupo de futbolistas trabajó liviano, principalmente aquellos jugadores que fueron titulares en la victoria del sábado, ante Villa Dálmine, por 1 a 0, con el tanto de Pablo Magnín.

De cara al partido del lunes, que comenzará a las 20.15 y que será arbitrado por Bruno Bocca, el entrenador Iván Delfino tendrá tiempo para analizar el probable once inicial que recibirá a "El Lobo" Mendocino.

Si bien hay chances de que el DT repita los once, también es cierto que algunos de los jugadores que fueron titulares no tuvieron un buen partido, contraria actuación de quienes ingresaron en el segundo tiempo (Fernando Núñez, Fabio Vázquez y Ariel Cólzera).

En definitiva, habrá que esperar a que transcurra la semana para conocer la idea futbolística que tiene pensada desarrollar Delfino. Mientras tanto, el propio entrenador ha sido crítico con el rendimiento del equipo, principalmente en el último choque ante Dálmine, donde el Verde jugó mal pero ganó.

Sobre la actuación ante el "Viole", el DT del Verde cuestionó: "Desde lo futbolístico es lo que vivimos todos, un partido malo, estuvimos planchados, hicimos todo a la misma velocidad. El equipo estaba mal y cuando eso pasa es difícil cambiar la historia con un cambio".

¿Se vienen más cambios en el once inicial? Es la pregunta que se hacen los hinchas y cuya respuesta comenzará a revelarse en las próximas horas, con el correr de los entrenamientos.

La sexta fecha

El partido que Estudiantes de Buenos Aires, el equipo de mejor rendimiento de la Primera Nacional, jugará el sábado de visitante ante Temperley, por la sexta fecha de la zona 1, contará con el arbitraje de Ramiro López, según informó este martes la AFA.

El programa de partidos y árbitros es:

Zona 1

Viernes, 21.05: Ferro-Nueva Chicago, Emanuel Ejarque. Sábado, 13.05: Temperley-Estudiantes (BA), Ramiro López. Sábado, 15.30: Atlanta-Brown (PM), Andrés Gariano. Domingo, 15.30: Morón-San Martín SJ, Gastón Suárez. Domingo, 16.00: Estudiantes (Rio Iv)-Mitre SDE, Nazareno Arasa. Domingo, 20.00: Independiente (Mza)-Alvarado, Sebastián Zunino. Lunes, 21.10: Platense-Belgrano (Cba), Yamil Possi. Martes, 15.30: Barracas Central-Agropecuario, Lucas Comesaña.

Zona 2

Jueves, 21.10: Gimnasia de Jujuy-Quilmes, Mariano González. Sábado, 15.30: Villa Dálmine-Riestra, Lucas Novelli. Sábado, 15.30: Almagro-Chacarita, Fabricio Llobet. Sábado, 15.30: All Boys-Rafaela, Yael Falcón Pérez. Domingo, 16.00: San Martín (T)-Brown (A), César Córdoba. Lunes, 20.15: Sarmiento-Gimnasia Mendoza, Bruno Bocca. Lunes, 20.30: Santamarina-Def. de Belgrano, Pablo Giménez. Martes, 21.10: Instituto-Tigre, Leandro Rey Hilfer.