"Debería haber puesto jugadores totalmente distintos contra River"

El ex director técnico de Huracán, Juan Pablo Vojvoda, se arrepintió de la formación que utilizó el sábado pasado en la goleada 4 a 0 ante River que desencadenó su salida del club de Parque Patricios.

"Ahora con el diario del lunes, debería haber puesto jugadores totalmente distintos para enfrentar a River", afirmó Vojvoda.

"Tengo mi idea y mi método de trabajo. Elijo siempre al jugador más ofensivo, y eso es totalmente diferente a cómo era yo como jugador", indicó el ex DT de Newell's y Talleres de Córdoba.

Vojvoda aseguró que su partida de Huracán fue "con buenos términos" luego de la reunión con el presidente Alejandro Nadur.

"Le manifesté mis ganas de seguir, pero no se consiguieron los resultados. Terminamos en buenos términos. Siento injusticia, pensaba que podía revertir esta situación, pero si uno de las dos partes no está de acuerdo, está perfecto que se termine el vínculo. Me duele no haber podido estar más tiempo", concluyó el ex defensor de Newell's Old Boys.

Juan Pablo Vojvoda asumió en Huracán como reemplazante de Antonio Mohamed, pero el rendimiento del equipo en la Superliga no fue satisfactorio luego de una victoria, dos empates y tres derrotas.