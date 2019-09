"Muchas veces se juega a no perder", declaró Diego Cocca

Diego Cocca, entrenador de Rosario Central, justificó el hecho de que "muchas veces se juega a no perder", en referencia al empate 1-1 del domingo en el clásico de la ciudad de Rosario entre el 'Canalla' y Newell's Old Boys, por la sexta jornada de la Superliga de Primera División de fútbol, porque "el que pierde se va muy herido".

"Muchas veces se juega a no perder porque sabemos que en estos clásicos el que pierde se va muy herido", opinó el ex entrenador de Racing y Huracán, entre otros equipos.

"No hubo un ganador ayer en el clásico rosarino, pero ganó el fútbol porque fue una fiesta", continuó sobre el partido jugado en el estadio Gigante de Arroyito.

"Fue impresionante la gente, lo que se mueve la ciudad por este partido, se vive con mucho nerviosismo", continuó en diálogo con el programa radial 'La oral deportiva'.

"Fue un privilegio vivir un clásico que se vive de esta manera, por eso intenté disfrutarlo lo más que pude", siguió sobre uno de los partidos más pasionales del país.

Cocca, de 47 años, además se refirió al regreso de Diego Maradona al fútbol argentino como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Ver a (Diego) Maradona en una cancha de fútbol y contento es pura felicidad", dijo.

"Lo que nos transmite a todos nosotros, se lo debe transmitir más aún a sus jugadores. Creo que le va a hacer mucho bien a Gimnasia", concluyó.