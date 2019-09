River de Junín goleó y es el único líder

River Plate de Junín ganó, gustó y goleó; y se transformó en el nuevo y único puntero del Torneo de Fútbol Clausura 2019 “Ángel Kenan” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el partido correspondiente a la quinta fecha del certamen, “La Loba” no tuvo piedad con Ambos Mundos y le ganó 4 a 0 con anotaciones de Bernardo Rovelli, Jorge Abdala, Braian Quevedo y Rodrigo Pacri.

El equipo de Mario Finarolli jugó un partido correcto, concretó las que tuvo y se quedó con un merecido triunfo que lo posiciona en lo más alto.

También Villa Belgrano cosechó una importantísima victoria ante Sarmiento. En un partido parejo, los dirigidos por Rubén Darío Albarello se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia gracias al tanto de Bernardo Delfini.

Rivadavia de Lincoln obtuvo también una victoria clave para seguir en la pelea. El Albirrojo de la vecina localidad superó a Mariano Moreno por 3 a 1 y se reubicó en las posiciones. Facundo Blanco por duplicado y Lucas Macías marcaron para Rivadavia (L); mientras que Emanuel Sicuelo lo hizo para Moreno.

Completando el quinto capítulo, BAP le ganó de visitante a Jorge Newbery por 1 a 0, con un gol de Maximiliano Massari. Y en Agustín Roca, Independiente (J) festejó su primer triunfo en el torneo tras vencer a Origone Fútbol Club por 2 a 1 con conversiones de Juan Ríos y Juan Dafonchio; mientras que Juan Rabadan había marcado el empate transitorio.

Los partidos de la sexta fecha: Rivadavia (L) vs. Newbery, Villa Belgrano vs. Moreno, Defensa vs. Sarmiento, Ambos Mundos vs. Baigorrita, Independiente (J) vs. River Plate (J) y

Rivadavia (J) vs. Origone FC.