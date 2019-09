River visita a Huracán y buscará un triunfo que lo mantenga expectante

River Plate buscará esta noche un triunfo para mantenerse expectante en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) cuando visite a Huracán en el estadio “Tomás Adolfo Ducó” de Parque de los Patricios.

El partido comenzará a las 20, será controlado por Nicolás Lamolina y televisado por Fox Sports Premium.

El último campeón de América se presentará con el mejor plantel disponible luego de la caída ante Talleres de Córdoba y el empate frente a Boca, ambos en el “Monumental” y sin que se anotaran goles.

Los ingresos de Javier Pinola (cumplió una fecha de suspensión), Bruno Zuculini y Lucas Pratto por el paraguayo Robert Rojas, Exequiel Palacios y el colombiano Rafael Santos Borré, serían los cambios planificados por Gallardo.

Los últimos tres jugadores tendrán descanso luego de las participaciones con sus respectivos seleccionado por fecha FIFA.

River afrontará un calendario ajustado con la Superliga y los octavos de final de Copa Argentina del miércoles 18 ante Godoy Cruz de Mendoza, mientras se prepara física y mentalmente para el plato fuerte: la primera semifinal de Copa Libertadores ante Boca del 1 de octubre.

El "millonario" no se guardó nada a la hora de convocar futbolistas con el objetivo de volver al éxito ante un equipo que le ganó una final.

Huracán, junto con Barcelona de España (Mundial de Clubes) y Lanús (Supercopa Argentina), es uno de los tres clubes que lograron vencer a River de Gallardo en instancia definitoria. El triunfo 1 a 0 en la Supercopa Argentina 2014 resultó una gran alegría para el "Globo".

Además, Huracán eliminó a River en las semifinales de la Copa Sudamericana 2015 y sobre cuatro partidos por campeonato, el club de Núñez solo ganó uno con el 1-0 en el Monumental, gol de Sebastián Driussi, en la temporada 2016/2017.

En la especialidad de Gallardo, los enfrentamientos mano a mano, Huracán resultó ganador dos veces.

Huracán está urgido por un triunfo que no consigue desde la segunda fecha ante Colón por 2 a 0 en el “Ducó”.

La goleada en Rosario ante Newell's por 4 a 1 en la jornada pasada generó muchos interrogantes en Huracán. Un buen resultado frente a River, con su gente, significaría el inicio de la recuperación.

El DT de Huracán, Juan Pablo Vojvoda, realizará un cambio obligado a raíz de la expulsión del defensor Walter Pérez quien sería reemplazado por el juvenil César Ibáñez.

En tanto, el delantero Lucas Barrios quedó descartado por un traumatismo en la rodilla derecha.

El historial marca una clara diferencia de River sobre Huracán sobre 156 encuentros con 78 victorias, 29 derrotas y 49 empates.

Las probables formaciones serían éstas:

Huracán: Anthony Silva; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Mariano Bareiro y César Ibañez; Juan Garro o Lorenzo Faravelli, Joaquín Arzura, Mauro Bogado y Rodrigo Gómez; Andrés Chávez y Fernando Coniglio. D.T.: Juan Pablo Vojvoda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Lucas Pratto y Matías Suárez. D.T.: Marcelo Gallardo.

Como sigue

La Superliga de fútbol sigue mañana y el lunes, con estos partidos:

Mañana: 11 hs.: Gimnasia de La Plata vs. Racing; 13.15: Banfield vs. Talleres (Córdoba); 15.30: Rosario Central vs. Newells en el clásico; 17.45: Independiente vs. Lanús; y a las 20: Boca Juniors vs. Estudiantes.

El lunes: A las 19: Aldosivi de Mar del Plata vs. Patronato; y desde las 21.10: Vélez vs. Atlético Tucumán.