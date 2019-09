Comienzan mañana las Copas de Oro y de Plata

Luego de la finalización de la fase clasificatoria del campeonato oficial de fútbol Senior que organiza la Liga Deportiva del Oeste, con Defensa Argentina y B.A.P. terminando al tope de las posiciones con 29 puntos, quedaron determinados los equipos que jugará por el título de campeón en la Copa de Oro y quienes participarán de la Copa de Plata.

La Copa de Oro tendrá como protagonistas a los equipos de B.A.P., Defensa Argentina, Sarmiento, Singlar de Ascensión, Origone F.C. de Agustín Roca e Independiente, destacándose que los “ferroviarios” y los “celestes del sur” pasaron directamente a semifinales por la ubicación de privilegio obtenida en la etapa clasificatoria.

Por cuartos de finales, se medirán Independiente-Sarmiento y Origone F.C. vs. Singlar de Ascensión.

Por la Copa de Plata, en la cual se medirán a un solo partido para pasar a semifinales, confrontarán Mariano Moreno vs. Ambos Mundos; Rivadavia de Junín vs. Jorge Newbery; y Ciclista vs. Deportivo Baigorrita.

La programación

Mañana sábado se iniciará la jornada de cuartos de finales, con esta programación:

A las 13.30, Singlar vs. Origone FC, en cancha de Villa Belgrano, por la Copa de Oro.

A las 16, Mariano Moreno vs. Ambos Mundos, por la Copa de Plata.

Continuará el domingo en el estadio de B.A.P., con este detalle:

A las 10.15, Sarmiento vs. Independiente, por la Copa de Oro.

Por la Copa de Plata, a las 11.30, Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín; y desde las 12.45, Ciclista vs. Deportivo Baigorrita, en el estadio de los “ferroviarios”.