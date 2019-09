En Sarmiento, Francisco Molina casi descartado para jugar ante Dálmine

Ayer volvió a entrenar el plantel profesional de Sarmiento de Junín, elenco que dirige Iván Delfino y que se prepara para recibir este sábado a Villa Dálmine.

El partido se jugará pasado mañana sábado en el estadio “Eva Perón” desde las 15.30 con arbitraje de Fabricio Llobet, juez santafesino con el cual el CAS está invicto, ya que lo dirigió tres veces y el “verde” logró dos triunfos y un empate.

Para el cotejo en cuestión, correspondiente a la quinta fecha del certamen de Primera Nacional, el entrenador sarmientista tendría a disposición al capitán Luis Yamil Garnier (recuperado tras una operación de rodilla), a Maximiliano Fornari y Claudio Pombo (los dos arrastraban dolencias musculares) pero no con Francisco Molina, quien no se ha recuperado de la misma lesión.

Hoy, el plantel volverá a hacer una práctica de fútbol, mañana hará un trabajo táctico y luego concentrarán en un hotel céntrico, para el partido ante Villa Dálmine.

Los partidos de la quinta fecha, en ambos grupos, y los árbitros designados, son los siguientes:

Zona 1:

Hoy: 21.05: Belgrano de Córdoba vs. Temperley, con arbitraje de Andrés Gareano.

Viernes: 19.05: Estudiantes (RC) vs. Ferro, Héctor Paletta; y 21.05: Estudiantes (BA) vs. Morón, Lucas Comesaña.

Sábado: 15.30: Alvarado (MDP) vs. Platense, Leandro Rey Hilfer; y Nueva Chicago vs. Atlanta, Diego Ceballos.

Domingo: Mitre (Santiago del Estero) vs. Agropecuario, Mario Ejarque; a las 11: Brown (Puerto Madryn) vs. Independiente Rivadavia, Rodrigo Rivero; y a las 17: San Martín (San Juan) vs. Barracas Central, Pablo Dóvalo.

Zona 2:

Sábado: 15.30: Defensores de Belgrano vs. Gimnasia (J), Julio Barraza; Brown de Adrogué vs. Instituto de Córdoba, Bruno Bocca; y Sarmiento de Junín vs. Villa Dálmine, con arbitraje de Fabricio Llobet.

A las 21: Quilmes vs. All Boys, Pablo Echavarría.

Domingo: 16: Gimnasia (Mendoza) vs. Atlético Rafaela, Pablo Giménez.

Lunes: 15.30: Deportivo Riestra vs. Almagro, Yael Falcón Pérez; y 21.05: Tigre vs. Santamarina de Tandil, Yamil Possi.

Martes: 21.05: Chacarita vs. San Martín (Tucumán), con arbitraje de Adrián Franklin.

Confirman demanda a Nicolás Orsini

Sarmiento, de Junín demandó al delantero Nicolás Orsini por incumplimiento de contrato y lo denunció por estafa, con un embargo por 20 millones de pesos por alejarse del club para firmar en Lanús.

Hasta junio pasado el centroatacante de 25 años estuvo jugando a préstamo en Sarmiento, que tenía el derecho de la opción de compra del 50 por ciento del pase hasta el 20 de junio.

La institución de nuestra ciudad hizo uso de esa opción, pero sus dirigentes se llevaron menuda sorpresa cuando se enteraron de que Orsini había firmado para Lanús, el 12 de julio último, en condición de libre.

Según explicó el abogado de la entidad “verde”, el juninense Ignacio Farías, "Orsini había firmado un convenio por medio del cual le reconocía a Sarmiento la posibilidad de ejercer la compra por el 50 por ciento del pase. Teníamos el 20 de junio de este año como fecha límite. A través de una carta documento, comunicamos que íbamos a hacer uso de la opción, depositamos el dinero que estaba consensuado en el contrato y lo intimamos a que se presentara en el club a retirar la plata y firmar el contrato para la próxima temporada", informó el letrado.

El asesor legal aclaró qué se le inició la demanda porque "Orsini guardó silencio, consintiendo tácitamente los términos de la opción que habíamos tomado. Cuando nos enteramos de que había firmado con Lanús, iniciamos una medida cautelar ante la Justicia que recayó en el Juzgado Civil y Comercial N°4. Con fallo de Cámara, se resolvió retenerle a Orsini el equivalente al 20 por ciento del salario que percibe en Lanús, a fin de resarcir los perjuicios que pudo generarle al club".

Este embargo será hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos, estimado provisoriamente, para cubrir lo que desembolsó Sarmiento por la opción de compra.

"El embargo de las sumas que el Club Atlético Lanús reste abonar al demandado en el supuesto de que haya adquirido derechos económicos de su pase", añadió Farías.

A este litigio Sarmiento le sumó la denuncia penal por "creer que Orsini podría haber cometido un delito de estafa, cuando el club tenía un derecho sobre el 50 por ciento del pase y el jugador, cuando firma con Lanús, firma por el ciento por ciento del pase, cuando Sarmiento ya le había comunicado que hacía uso de la opción, entendiendo que la institución que lo contrató lo hizo en la creencia de que Orsini estaba libre", dijo el abogado.

"Orsini avisó que su abogado y su representante se presentarán el próximo viernes ante las autoridades judiciales para asistir a una audiencia de mediación”, concluyó “Nacho” Farías.