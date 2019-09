Un cotejo el sábado y cinco el domingo, por el “Clausura”

Por la quinta fecha del campeonato “Clausura 2019” de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste de Junín, certamen denominado “Ángel Kenan”, habrá de jugarse un partido el sábado (en Baigorrita) y los cinco restantes el domingo 15, uno en Agustín Roca y los otros cuatro en nuestra ciudad.

En el cotejo que abrirá la fecha el sábado, Deportivo Baigorrita recibirá a Defensa Argentina, buscando los de la vecina localidad seguir encaramados en los primeros puestos de la tabla.

El domingo, River Plate enfrentará a Ambos Mundos en la cancha de Defensa Argentina y si ganan los de “La Loba” quedarán solos como líderes, ya que quien está en la punta, Rivadavia de Junín, tendrá fecha libre en la ocasión.

En el estadio de Ambos Mundos, Sarmiento hará las veces de anfitrión ante Villa Belgrano, en pleito entre dos equipos que están luchando en las posiciones de avanzada.

En su estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona”, Mariano Moreno recibirá a Rivadavia de Lincoln, que tendrá el debut como entrenador de Juan Carlos Gho, quien viene de dirigir a Juventud Unida de Lincoln y reemplaza a Matías Bardón, ahora ayudante de campo de los albirrojos.

Completando los partidos a disputarse en la jornada dominical en nuestro medio, Jorge Newbery espera en su cancha de calles Maipú y Lavalle al conjunto de B.A.P.

En la vecina localidad de Agustín Roca, el Origone FC recibirá a Independiente, en un duelo de elencos que quieren trepar en la tabla, destacándose que en todos los casos, los encuentros se van a iniciar a las 15.30 horas.

La sexta fecha

En cuanto a la sexta fecha, que irá el siguiente fin de semana, tiene estos partidos previstos, quedando libre en la ocasión B.A.P.:

Rivadavia de Junín vs. Origone FC; Rivadavia de Lincoln frente a Jorge Newbery; Villa Belgrano esperará a Mariano Moreno; Defensa Argentina vs. Sarmiento; Ambos Mundos vs. Deportivo Baigorrita e Independiente recibirá a River Plate de Junín.