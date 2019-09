Independiente clasificó al derrotar al líder, Defensa

Se disputó la última fecha de la primera fase del campeonato de fútbol Senior organizado por la Liga Deportiva del Oeste y al vencer 2 a 1 al líder Defensa Argentina, el elenco de Independiente clasificó a la zona Campeonato a iniciarse este fin de semana.



Los “Rojos” aprovecharon además la derrota 2 a 0 de River Plate ante Deportivo Baigorrita y estarán en el grupo que definirá el título junto a los conjuntos de Sarmiento, B.A.P., Defensa Argentina, Origone y Singlar de Ascensión, mientras que los otros participantes animarán la Copa de Plata.



Los resultados de la décima tercera y última fecha de la fase clasificatoria, fueron estos:

Mariano Moreno 1 vs. Rivadavia de Junín 1; River Plate 0 vs. Deportivo Baigorrita 2; Independiente 2 vs. Defensa Argentina 1; Jorge Newbery 1 vs. Ciclista 2; Villa Belgrano 1 vs. Sarmiento 5; Origone 2 vs. Singlar de Ascensión 1; y B.A.P. 5 vs. Ambos Mundos 2.