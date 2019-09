Delfino busca el once ideal para recibir a Dálmine

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, comenzó a buscar el once ideal para recibir a Villa Dálmine en el partido correspondiente a la quinta fecha del Campeonato de Primera Nacional que se jugará este sábado, a las 15.30, en el Estadio “Eva Perón”.

Entre las dudas más importantes, el DT del Verde aguardará hasta último momento por la recuperación de Maximiliano Fornari, Francisco Molina y de Claudio Pombo, los tres con fuertes molestias musculares.

Mientras el entrenador espera que los jugadores se recuperen, el resto del equipo no tendría grandes cambios en relación a los once que empataron sin goles en la visita a Almagro.

El plantel profesional de Sarmiento tendrá hoy a las 15.30, en Ciudad Deportiva, el primer ensayo de fútbol de la semana.

La programación de la quinta fecha y los árbitros

ZONA 1

Jueves

21.05: Belgrano vs. Temperley, Andrés Gareano.

Viernes

19.05: Estudiantes (RC) vs. Ferro, Héctor Paletta.

21.05: Estudiantes (BA) vs. Morón, Lucas Comesaña.

Sábado

15.30: Alvarado (MDP) vs. Platense, Leandro Rey Hilfer.

15.30: Nueva Chicago vs. Atlanta, Diego Ceballos.

Domingo

(a confirmar): Mitre (SDE) vs. Agropecuario, Mario Ejarque.

11.00: Brown (PM) vs. Independiente Rivadavia, Rodrigo Rivero.

17.00: San Martín (SJ) vs. Barracas Central, Pablo Dóvalo.

ZONA 2

Sábado

15.30: Defensores de Belgrano vs. Gimnasia (J), Julio Barraza.

15.30: Brown (A) vs. Instituto, Bruno Bocca.

15.30: Sarmiento vs. Villa Dálmine, Fabricio Llobet.

21.00: Quilmes vs. All Boys, Pablo Echavarría.

Domingo

16.00: Gimnasia (M) vs. Rafaela, Pablo Giménez.

Lunes

15.30: Riestra vs. Almagro, Yael Falcón Pérez.

21.05: Tigre vs. Santamarina, Yamil Possi.

Martes

21.05: Chacarita vs. San Martín (T), Adrián Franklin.