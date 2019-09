José Paradela, la historia del pibe que pasó por el fútbol de Junín y que hoy es dirigido por Maradona en Gimnasia

Los sueños se cumplen. Y si no que le pregunten a José Paradela, el pibe que nació en Quiroga, que pasó por el fútbol de Junín vistiendo la camiseta de Rivadavia de Lincoln y que desde el domingo es dirigido por Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Este joven futbolista de 20 años llegó al Lobo en mayo del año pasado y en ese entonces le era imposible pensar con este presente. Pedro Troglio lo subió a primera y lo hizo debutar, ni más ni menos, que ante River Plate y en el estadio Monumental. También jugó unos minutos ante Racing.

En diálogo con Democracia y tras la noticia que revolucionó al fútbol mundial, Paradela contó: "Cuando nos enteramos que podía venir no lo podíamos creer. Maradona siempre fue mi ídolo. Cuando se confirmó sentí una alegría que no te puedo explicar. Para mí es un sueño. Que te dirija el mejor de todos es un sueño. Siento mucha felicidad y trato de aprovecharlo al máximo".



Entre las sensaciones que pudo construir en este tiempo, contó: "El domingo, antes de la presentación, Diego nos juntó en el vestuario y nos habló a todos. Fue impresionante. Nos dijo cómo quería que juguemos, nos alentó, fue algo impresionante. Después, lo que vivimos adentro también fue muy emotivo".

De cara a lo que se viene, el volante creativo agregó: "Más allá de la situación en la que estamos (Gimnasia se ubica último en los promedios), el grupo está muy unido y todos estamos mentalizados en hacer las cosas lo mejor posible. En lo personal también soy muy positivo y creo que la vamos a sacar adelante".

Cabe destacar que el volante zurdo, categoría 1998, fue dirigido en las inferiores de Rivadavia de Lincoln por el entrenador juninense Abel Oliver y en el plantel mayor por el DT Fabio Schiavi.

Vistiendo la camiseta del Albirrojo linqueño jugó en el Torneo Federal B y también en los campeonatos que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Hoy está en Gimnasia, en la Superliga Argentina y bajo la dirección técnica de Diego Maradona. Una hermosa sorpresa, un premio al esfuerzo o quizás un regalo del destino.