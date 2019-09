Colón le ganó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en la Copa Argentina

Colón de Santa Fe venció anoche por penales 4 a 3 a Atlético Tucumán luego de empatar 1 a 1 por los octavos de final de la Copa Argentina y avanzó en el torneo.

El arquero uruguayo Leonardo Burián se convirtió en figura al atajar el último penal de la tanda y darle la victoria al 'Sabalero', tras los goles de Damián Schmidt (C) y Javier Toledo (AT) en los 90 minutos.

Ortega, Celis, Bernardi y Esparza marcaron, aunque Díaz no pudo para Colón, mientras que Toledo, Heredia (ex Colón) y Gissi convirtieron y Acosta erró para Atlético Tucumán, antes de llegar al último penal.

Colón espera por el ganador del cruce entre Estudiantes de Caseros, de la Primera Nacional, y Real Pilar, de la Primera C, para conocer a su rival de la próxima fase de la Copa Argentina.

Además, recibirá este sábado desde las 17.45 a San Lorenzo, mientras que Atlético Tucumán viajará a Liniers para enfrentar el lunes a las 21.10 a Vélez.