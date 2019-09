La Selección Argentina cierra hoy su gira por Estados Unidos ante México

El seleccionado argentino cerrará hoy su gira de amistosos por Estados Unidos con un exigente partido ante México, dirigido por Gerardo "Tata" Martino, quien está invicto desde que asumió el cargo.

El partido se disputará desde las 23 en el estadio Alamodome de la ciudad estadounidense de San Antonio, que tiene capacidad para 65.000 espectadores, con arbitraje del hondureño Saíd Martínez y transmisión de TyC Sports.

Luego del tercer puesto en la Copa América de Brasil, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inició una nueva etapa de preparación con vistas al inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 sin el capitán, Lionel Messi, por suspensión y la ausencia de otros históricos como Sergio Agüero y Ángel Di María.

La primera prueba fue el pasado jueves en Los Ángeles con el empate sin goles ante Chile y hoy cerrará la fecha FIFA con un exigente partido ante México, que está invicto desde que en marzo asumió el "Tata" Martino.





Con respecto al primer partido, Scaloni no podrá contar con el defensor Nicolás Otamendi ni con el mediocampista Giovani Lo Celso, quienes por distintos motivos ya retornaron a Inglaterra para reintegrarse a sus respectivos equipos: Manchester City y Tottenham.

A su vez, el entrenador nacional ya avisó que para este partido utilizará como arquero titular a Esteban Andrada, de Boca Juniors, en lugar de Agustín Marchesín por lo que Franco Armani, de River Plate, no tendrá minutos en esta gira.

El defensor Marcos Rojo, quien volvió a ser convocado luego del Mundial de Rusia 2018, tendrá su oportunidad para mostrarse en lugar de Otamendi, mientras que el puesto de Lo Celso sería para el tucumano Exequiel Palacios.

Se mantendrían en el mediocampo Leandro Paredes y Rodrigo De Paul y Marcos Acuña podría reemplazar a Joaquín Correa.

En la delantera, en tanto, seguirían Paulo Dybala y Lautaro Martínez, aunque en uno de los entrenamientos el DT probó a Lucas Alario.



El rival

México, por su parte, arrancó esta serie de amistosos luego de conquistar la Copa de Oro de Concacaf con una importante victoria sobre Estados Unidos por 3-0 y extendió a once los partidos sin perder bajo la conducción de "Tata" Martino.

El ex DT del seleccionado argentino sufrió cinco bajas para este partido que los medios mexicanos catalogaron como el "más relevante" de su ciclo.

Luis Rodríguez, César Montes, Rodolfo Pizarro y Erick Gutiérrez fueron descartados por lesión, mientras que el volante Andrés Guardado, una de las figuras del "Tri", volvió a España (juega en Betis) ya que se adelantó la fecha del parto de su mujer.

El entrenador rosarino pondrá lo mejor que tiene a disposición luego de haber dejado en el banco a los delanteros Hirving Lozano, flamante refuerzo de Napoli, de Italia, luego de ser figura del PSV holandés y a Raúl Jiménez, de gran presente en la liga premier inglesa con Wolverhampton, ya que en México se ilusionan con romper una extensa racha de quince años y nueve partidos sin vencer a Argentina.

La última vez fue en 2004 en el marco de la Copa América de Perú por 1-0 con gol de Ramón Morales.

Probables formaciones

Argentina: Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Marcos Acuña y Rodrigo De Paul; Lautaro Martínez y Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni.

México: Guillermo Ochoa; Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Carlos Salcedo y Miguel Layún; Héctor Herrera o Carlos Rodríguez, Edson Álvarez y Jonathan Dos Santos; Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Uriel Antuna o Jesús Corona. DT: Gerardo Martino.