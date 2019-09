Coudet comienza a definir el equipo que visitará a Gimnasia en el debut de Diego Maradona

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, comenzará a trabajar en el armado del equipo titular que visitará el domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el debut de Diego Maradona como técnico del "Lobo", por la fecha seis de la Superliga.

"Chacho" evaluará las diferentes molestias de los futbolistas Alejandro Donatti, Walter Montoya, Marcelo Díaz y Darío Cvitanich de cara al choque ante el conjunto de la ciudad de las diagonales.

Los cuatro futbolistas no pudieron participar del fútbol formal realizado el último sábado ante el plantel de la Reserva del club por precaución.

Los que cuentan con mayores chances de arrancar como titulares son Donatti y Marcelo Díaz, mientras que Montoya y Cvitanich irían al banco.

Otros futbolistas que no estuvieron en el fútbol táctico y que tampoco formarán parte de la primera práctica semanal son el arquero Gabriel Arias y el mediocampista Matías Zaracho por sus compromisos con los seleccionados de Chile y Argentina, respectivamente.

El arquero nacionalizado chileno regresará al país mañana miércoles, tras el choque de hoy ante Honduras, mientras que Zaracho lo hará el jueves, luego del compromiso de Argentina ante su par de México.

En caso que ambos profesionales lleguen en condiciones serán parte del once titular que enfrentará al 'Lobo' platense.

El técnico Coudet no podrá contar con el delantero Jonathan "Churry" Cristaldo, expulsado en el triunfo por 3-1 ante Godoy Cruz, por la jornada pasada.

El mediocampista Augusto Solari fue operado este lunes por la mañana por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, dolencia que lo marginará de los campos de juego alrededor de seis meses.

Racing Club visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo domingo desde las 11 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con árbitro a confirmar, en un encuentro válido por la fecha seis de la Superliga Argentina (SAF).