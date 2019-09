Boca compró el pase de "Wanchope" Abila

Boca Juniors compró ayer el 50 por ciento restante del pase de Ramón Abila a Huracán en 1.950.000 dólares, habiendo pagado por el total una suma cercana a los 3.500.000 de esa moneda.

Además, el delantero de 29 años, quien llegó al club en diciembre de 2017, renovó su contrato y está entre los mejores pagos del plantel.

En tanto, el director deportivo Nicolás Burdisso también decidió que a fin de año se haga uso de la opción por el zaguero Lisandro López y por el cual se le pagara al Benfica de Portugal 4.000.000 de euros.

En otro orden, el plantel que dirige Gustavo Alfaro practicó esta tarde a puertas cerradas en la cancha principal de Casa Amarilla.

El entrenamiento fue de fútbol en espacio reducido y trabajos tácticos con pelota, mientras que Mauro Zárate, Eduardo Salvio y "Wanchope" Abila siguieron en un costado del campo recuperándose de sus respectivas lesiones.

Se pensaba que los dos primeros ya podrían haber hecho una parte de la práctica con sus compañeros, pero debido al mal clima continuaron con los ejercicios diferenciados.

Por eso se espera que ambos puedan estar por la séptima fecha de la Superliga, el sábado 21 ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

El técnico, para armar el posible equipo para jugar el fin de semana ante Estudiantes de La Plata, está esperando las reincorporaciones de Esteban Andrada y Alexis Mac Allister, que mañana estarán con la selección en un amistoso ante México a disputarse en Estados Unidos, más la de Nicolás Capaldo, que ayer jugó con el Sub 23 ente Colombia.

Lo mismo cuenta para con el volante colombiano Jorman Campuzano y el defensor paraguayo Junior Alonso, también en giras con sus respectivas selecciones.

Boca volverá a las tareas hoy desde las 9.30 en el Complejo Pedro Pompilio, en tanto ayer se anunció que el 10 de octubre, a las 20, se efectuará en el sector "L" de la Bombonera la cena solidaria anual "Enzo Pagani" organizada por "Boca Social".

Boca enfrentara a Estudiantes de La Plata el domingo desde las 20 en su estadio, por la sexta fecha de la Superliga 2019/20.



En Estudiantes, Matías Pellegrini no volvería ante Boca

El plantel de Estudiantes de La Plata retomó ayer los entrenamientos de cara al partido del domingo venidero ante Boca Juniors, se reintegró a los trabajos Facundo Mura tras su participación en el sub 23 y Matías Pellegrini intensifica su puesta a punto, aunque no llegaría en plenitud física y el DT Gabriel Milito lo preservaría una semana más.

El entrenador del "Pincha" volvió a trabajar con una línea de cuatro en defensa, tres medios y tres puntas.

A pesar de la lluvia hubo trabajos tácticos en la cancha 1 del Country de City Bell y no se usó el terreno del césped sintético.

Estudiantes viene de dos derrotas consecutivas en la Superliga ante Godoy Cruz de Mendoza y Vélez Sarsfield, y buscará romper la mala racha en la Bombonera.

Si bien ayer se entrenó diferenciado el juvenil Facundo Mura será el lateral por izquierda y el resto de la defensa estaría conformada por Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Schunke y Gonzalo Jara.

En la mitad de la cancha Milito probó en todos los ensayos desde la semana pasada con el chileno Juan Fuentes como mediocampista central y sus laderos fueron rotando, aunque para arrancar ante el equipo de Gustavo Alfaro se perfilan Iván Gómez y Enzo Kalinski.

En el ataque, Angel González y Federico González tienen un lugar asegurado, mientras que la elección del nombre restante saldrá de los uruguayos Manuel Castro y Diego García, y con menores posibilidades el colombiano Edwar López.

Otra de las variantes que trabajó Milito es sumar a Gastón Fernández o a Nahuel Estévez a la mitad de la cancha y, de este modo, en la delantera quedarían los dos González.

La semana recién comenzó y Milito seguirá con las pruebas pero la base del equipo ya está definida y el entrenador busca los detalles para la visita del domingo en La Bombonera, donde no contará con Matías Pellegrini, quien evoluciona favorablemente pero no será exigido y, si la semana da buenos indicios para el juvenil nacido en Magdalena, podría ocupar un lugar en el banco de los suplentes.